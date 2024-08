Cede presión sobre el dólar a futuro: ¿a cuánto se opera para fin de año?

El equipo económico mantiene al dólar a raya: ayer la tendencia a la baja se extendió y en los contratos a futuro mostró caídas en los precios del 0,64%. Para fin del 2023, el dólar en el MATBA-Rofex ya se negocia por debajo de los $ 1100, el menor valor desde que se comenzó a operar este plazo. A principios de año, se llegó a operar por encima de los $ 1900.

Las expectativas de una inflación a la baja mes a mes y las apuestas crecientes a un blanqueo exitoso están motorizando la reducción de la brecha y ello contagia a los contratos a futuro. Fuentes del mercado aseguraron a El Cronista que el monto total a blanquearse podría llegar a los u$s 40 .000 millones. Ayer se repitieron las características imperantes en las últimas jornadas, con el "contado con liqui" operando a la baja hasta cerrar en 1268 pesos.

El reflejo de lo que esperan operadores respecto de la inflación y del dólar en las próximas semanas se da en la curva de rendimientos de la tasa fija en pesos. Las Lecap estuvieron muy demandadas luego de conocerse el menú de opciones habilitado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con papeles a junio del 2025 con tasa mínima de 3,95 por ciento.

Las Lecap más demandadas fueron las del 2025, que vieron bajar dos puntos porcentuales el rendimiento anual. Todos estos papeles, a los precios de ayer, se negocian con una tasa de retorno anual por debajo del 60%, mientras que la Lecap a marzo, hasta hoy el plazo más largo, ofrece ya rendimientos menores al 3,9% efectivo mensual.

"Creemos que la trayectoria de desinflación será no lineal. Nuestro escenario base es que el equipo económico se apegue al ritmo de crecimiento del dólar oficial del 2% durante el resto del año, lo que implica una apreciación adicional del tipo de cambio real. El dólar oficial se encuentra ahora en el promedio de 2017", destaca un informe del Bank of America sobre América latina.

"Es cierto que el tipo de cambio real es más alto en la práctica debido al impuesto PAIS (que encarece las importaciones) y al esquema de cambio mixto (que mejora el tipo de cambio para los exportadores): estimamos que es un 13% más alto que el tipo de cambio real actual y un 7% más alto si se reduce el impuesto PAIS, como está previsto. El tipo de cambio real que esperamos para fin de año es incompatible con una cuenta corriente financiable y una economía en crecimiento al mismo tiempo", advierte, para concluir: "esperamos que la eliminación de los controles de capital venga acompañada de un salto en el tipo de cambio oficial, lo que volvería a acelerar la inflación en una primera etapa".

Esta visión del BofA es acompañada por no pocos operadores del mercado. La caída de la soja cómodamente por debajo de los u$s 400 enciende luces amarillas a futuro. ¿Optará el equipo económico por mantener el actual esquema cambiario a costa de una salida más lenta de la recesión?

Por lo pronto, lo que se ve en el Matba Rofex y en las operaciones spot del dólar es que el corto plazo manda. El Gobierno comienza a recaudar Ganancias a empleados con la reforma y Bienes Personales.

"The trend is my friend" (la tendencia es mi amiga), es la ley imperante.