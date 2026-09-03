Sube la soja, hay más oferta de dólares y nueva baja de las tasas: ¿durará?

En esta noticia Competitividad corporativa

El Grupo ST anunció la venta del 60% de su participación en Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. (Gestión) a Gestión Compartida S.A., una empresa del Grupo Clarín. En un comunicado a la Bolsa, Grupo Clarín informó que pagó u$s 1,6 millones por la participación en esa firma.

El Grupo ST mantendrá el 40% de la compañía, que en la actualidad se dedica a la prestación de servicios de outsourcing a compañías de terceros, tales como cobranzas, diseño de procesos a clientes, y call center para diversos clientes, entre los cuales figuran Banco Macro, Gasnor, Jardín de Paz, entre otras empresas.

Competitividad corporativa

“La operación se enmarca en una mirada compartida sobre el potencial de crecimiento de la Argentina y sobre el rol central que las empresas tienen en ese proceso”, dijo GST en un comunicado. “Para competir, ganar productividad e incorporar tecnología, necesitan invertir y desarrollar nuevas capacidades. Acompañar ese recorrido es el sentido de esta alianza”, destacaron las compañías.

GST, un conglomerado financiero, industrial, de energía y agropecuario que lidera Pablo Peralta, cuenta, en su pata no industrial, con seis empresas financieras y dos aseguradoras, más Gestión, que integra el grupo pero está alejada del core principal del negocio integra el grupo.

Por su parte, Gestión Compartida, la firma de Clarín, se dedica a brindar soluciones integrales de outsourcing, tecnología y seguros para optimizar procesos, mejorar su eficiencia y acompañar el crecimiento de sus operaciones.

En la nueva etapa con Clarín como socio mayoritario, buscará posicionarse como una plataforma especializada en BPO (business processing outsorcing), automatización y gestión de procesos, orientada a acompañar a las organizaciones en la transformación y optimización de sus operaciones, para diseñar y operar desde la atención al cliente y el back office hasta procesamiento de operaciones y gestión de workflows específicos para diferentes industrias.

La operación refleja, además, una mirada de largo plazo sobre el potencial de la Argentina y el papel central del sector privado en su desarrollo. Acompañar el crecimiento del país implica impulsar empresas más competitivas, tecnológicas y preparadas para capturar nuevas oportunidades.