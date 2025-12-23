El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan seguridad y previsibilidad, pero las recientes modificaciones en las tasas cambian el panorama. Las diferencias entre bancos pueden representar miles de pesos en intereses, por lo que conviene comparar antes de decidir.

¿En qué banco conviene invertir hoy?

Este martes 23 de diciembre, los bancos con mejores tasas para plazos fijos online a 30 días son:

Crédito Regional: TNA del 27% para clientes y del 27,5% para no clientes.

Banco Bica: TNA del 26% para clientes y del 27,5% para no clientes

Banco VOII: TNA del 27%

Reba: TNA del 27%

Meridian: TNA del 27%

Banco de Córdoba: TNA del 27%.

Banco CMF: TNA del 27%

Banco Mariva: TNA del 27%

Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Bajan las tasas de interés: ¿qué bancos pagan más hoy?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Crédito Regional: 27% para clientes y 27,5% para no clientes

Banco Bica: 26% para clientes y 27,5% para no clientes

Banco VOII: 27%

Banco REBA: 27%

Banco Meridian: 27%

Banco de la Provincia de Córdoba: 27%

Banco CMF: 27%

Banco Mariva: 27%

Banco Julio: 26,5%

Bibank: 26%

Banco Macro: 25%

Banco de Comercio: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes

Banco del Sol: 24%

Banco de Corrientes: 24%

Banco del Chubut: 23,5%

Banco ICBC: 23,5%

Banco Comafi: 23%

Banco Credicoop: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Nación: 22,5%

Banco Dino: 22%

Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes

Banco Masventas: 22%

Banco Provincia: 22%

Banco BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 20,5%

Las billeteras virtuales con mejor rendimiento

Las billeteras digitales también ofrecen rendimientos atractivos. Según datos de Trascendo, las mejores tasas son: