El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aclaró qué ocurrirá con los dólares “cara chica” y los billetes estadounidenses antiguos o deteriorados que aún conservan muchos ahorristas.

A través de una nueva comunicación oficial, la autoridad monetaria introdujo un cambio clave que impacta directamente en quienes buscan trocarlos o depositarlos en los bancos.

La principal novedad es que el BCRA con la Comunicación “A” 8352 eliminó la fecha límite que regía hasta fines de 2025, lo que habilita a las entidades financieras a seguir recibiendo este tipo de billetes sin un plazo de vencimiento definido.

¿Hasta cuándo hay tiempo para cambiar los dólares “cara chica”?

Según informó el Banco Central, ya no existe un plazo máximo para presentar billetes de dólares cara chica, antiguos, manchados o con deterioros leves en los bancos.

Mediante la Comunicación “A” 8352, publicada a comienzos de noviembre, el organismo dejó sin efecto la fecha límite del 31 de diciembre de 2025, que había sido establecida previamente. De esta manera, la recepción de estos billetes queda habilitada de forma indefinida, siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

¿Qué explicó el BCRA sobre la recepción de billetes antiguos?

El Banco Central prorrogó sin fecha de finalización la reglamentación que permite a los bancos recibir y canalizar dólares en mal estado o de diseño antiguo a través del sistema financiero.

El esquema habilita a las entidades a aceptar estos billetes y transferirlos al BCRA, que luego se encarga de enviarlos a Estados Unidos para su destrucción y de importar billetes nuevos como reemplazo. De este modo, el Central actúa como intermediario, simplificando un proceso que antes implicaba mayores costos y gestiones internacionales para los bancos.

¿Cómo funciona el mecanismo para cambiar dólares “cara chica”?

El sistema implementado por el BCRA permite que los bancos argentinos recepcionen los billetes y los canalicen a través del propio organismo, sin que las entidades deban recurrir a bancos internacionales privados.

Este servicio es gratuito para las entidades que participan, lo que facilita que más bancos se sumen al programa y amplíen las opciones para los clientes que quieran cambiar sus dólares.

Paso a paso: cómo cambiar dólares “cara chica” en los bancos

Para quienes deseen cambiar o depositar estos billetes, el procedimiento es el siguiente:

Consultar con el banco

Antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar si la entidad está adherida al programa. En caso contrario, existen alternativas como el Banco Nación y algunos bancos provinciales.

Entregar los billetes en la sucursal

Una vez confirmada la adhesión, los billetes se depositan en ventanilla. La revisión se centra en comprobar su autenticidad y que cumplan con los criterios básicos de integridad.

Elegir qué hacer con los fondos

Tras el depósito, el cliente puede optar por dejar los dólares acreditados en cuenta o retirarlos en billetes de series más nuevas, según las condiciones y plazos que defina cada banco.

¿Qué condiciones deben cumplir los billetes para ser aceptados?

El BCRA estableció una serie de requisitos mínimos, alineados con los criterios de la Reserva Federal de Estados Unidos: