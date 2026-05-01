El uso del efectivo sigue siendo habitual, pero ya no es ajeno al control fiscal. Cada vez más operaciones pasan por sistemas de supervisión que buscan detectar irregularidades, incluso cuando se realizan a través de canales cotidianos como un cajero automático. En este contexto, la Agencia Tributaria ha reforzado la vigilancia sobre ciertos movimientos de dinero en efectivo en cajeros, no por la operación en sí, sino por la forma en que se realiza y se justifica. La clave está en evitar prácticas que puedan interpretarse como intentos de ocultación o fraude. La Agencia Tributaria no sanciona por ingresar o retirar dinero de un cajero. El foco está en las irregularidades asociadas a esas operaciones. Las multas aparecen cuando no se puede justificar el origen del dinero o cuando se detectan patrones sospechosos. Uno de los comportamientos que más atención genera es el fraccionamiento de ingresos o retiradas para evitar controles automáticos. Este tipo de prácticas puede activar alertas internas en las entidades bancarias. Además, los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre determinadas operaciones. Movimientos superiores a 3000 euros, el uso de billetes de alta denominación o ingresos reiterados sin justificación pueden ser comunicados automáticamente, lo que abre la puerta a inspecciones. El control sobre el dinero en efectivo se enmarca en una estrategia más amplia contra el fraude fiscal. Existen límites concretos y obligaciones que los ciudadanos deben conocer para evitar sanciones. Uno de los puntos clave es la declaración de movimientos elevados. Según la Agencia Tributaria, transportar más de 100.000 euros dentro de España obliga a presentar el modelo S1, un documento que informa sobre el origen y destino del dinero. También existen restricciones en los pagos en efectivo. La normativa vigente limita a 1000 euros los pagos entre profesionales y particulares en determinadas operaciones, con el objetivo de reducir la economía sumergida y mejorar la trazabilidad de los fondos. Este tipo de medidas refuerza el seguimiento sobre el uso del efectivo en la economía diaria. El aumento del control responde a un objetivo claro: detectar incoherencias entre los movimientos bancarios y los ingresos declarados. La Agencia Tributaria cruza datos de distintas fuentes para identificar posibles irregularidades. En ese análisis, los ingresos frecuentes en efectivo sin justificación, las retiradas reiteradas de grandes cantidades o los movimientos que no encajan con el perfil económico del contribuyente pueden derivar en requerimientos formales. En esos casos, el ciudadano debe acreditar el origen del dinero. El uso de efectivo en cajeros sigue siendo legal. Sin embargo, el margen de interpretación es cada vez más estrecho. En un escenario de mayor fiscalización, la diferencia entre una operación habitual y una conducta sancionable no está en el cajero, sino en la capacidad de demostrar que todo está en regla.