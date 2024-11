Fuerte caída de la brecha cambiaria: hasta 3% por la baja del dólar MEP

La brecha cambiaria 'real' cayó a 3%, ya que los grandes bancos venden los dólares oficiales a $ 1040, mientras el MEP cayó 2% a $ 1075.

El mismo porcentaje de caída tuvo el contado con liquidación, que bajó a $ 1109, mientras el Banco Central logró comprar u$s 135 millones de reservas, mientras el riesgo país disminuye a los 746 puntos, el más bajo desde marzo de 2019.

Nueva baja de tasas del BCRA: qué dicen los mercados de futuros

La bicicleta financiera del carry trade seguirá hasta fin de año

Dato alentador

El IPIM, que es la inflación mayorista, arrojó 1,2% para el mes de octubre. La tasa fija reacciono un poco a ese dato y recorto las bajas.

"La semana que viene hay nueva licitación y el mercado está un poco en stand by en la curva de pesos por eso. A su vez, se vienen meses de mucha demanda de dinero por motivos estacionales", advierte Nicolás Cappella, desde la mesa de IEB.

Recorrido alcista

El S&P Merval lleva 50 meses de recorrido alcista, con una ganancia de 426% en dólares, según los analistas de Rava. Por encima de 2 millones de puntos, anota en 2024 un alza de 112,2% en pesos y de 90,8% en dólares.

Según los analistas de Invecq Consultora Económica se observa que el Merval medido en CCL alcanzó u$s 1.819 y superó el máximo que se registró en febrero 2018 que fue de u$s 1.793. Si se considera la inflación de Estados Unidos transcurrida, ese valor se ubicaría en u$s 2.225.

Bull market

Las acciones argentinas alcanzaron un pico nominal en cuanto a sus precios en dólares y plasman el tercer año consecutivo como las más ganadoras en la comparación global, experimentando un "bull market" en el cual las acciones suben durante un período sostenido.

Según un informe de FMyA el presente es el segundo "bull market" más importante en la serie histórica.