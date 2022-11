Bonos verdes furor: energética emitió dos ON y recibió ofertas por más del triple de lo buscado

Genneia, compañía dedicada a la generación de energías renovables, colocó dos Obligaciones Negociables por el equivalente a u$s 51 millones y superó su objetivo inicial (u$s 40 millones) en una ronda de captación de fondos en la que recibió ofertas por más de u$s 148 millones.

Estos dos instrumentos ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de Byma, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y el séptimo instrumento de la compañía calificado como "bono verde".

La energética señaló que el monto recaudado será utilizado para financiar la construcción de los proyectos eólicos La Elbita I y II, que se encuentran en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar Tocota III, ubicado en la provincia de San Juan.

COLOCACIÓN

En concreto, la compañía licitó dos series dólar linked. En primer lugar, la reapertura de Obligación Negociable dólar linked Clase XXXV por u$s 21 millones, emitidas a un precio de 107.75% de su valor nominal, con un cupón fijo del 0% y vencimiento en diciembre de 2024.

A la vez, licitó la Obligación Negociable Clase XXXVII por un monto de u$s 30 millones. Este instrumento ofrece una tasa de interés fija del 0%, con amortización del principal en tres cuotas en los meses 42, 45 y en la fecha de vencimiento, que es en noviembre de 2026.

Las órdenes de compra, que superaron ampliamente el monto ofrecido, provinieron en su mayoría de "inversores privados e institucionales, interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono y que permita el desarrollo equitativo y sustentable del país", indicó la compañía.

La operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, que tomó el rol de organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron como colocadores.