Bono para importadores: por qué es la antesala de la salida del cepo cambiario

En el Gobierno aseguran que, para levantar el cepo, será necesario, entre otras cosas, terminar con la emisión del bono para los importadores. Y para esto aún falta, pero cada vez menos: el Banco Central ya lleva adjudicados u$s 7000 millones de los u$s 10.000 millones previstos para las tres series del título, que podrían completarse la semana próxima.

En su tercera edición, el Banco Central adjudicó la totalidad de los u$s 2000 millones de la Serie 2 de los Bopreal, al recibir 655 ofertas por u$s 1.126 millones. Como las ofertas superaron el monto máximo de emisión, les dio prioridad de asignación a los primeros u$s 500.000 demandados por empresa.



Hoja de ruta

Por parte, la Serie 1 de los Bopreal había completado el cupo máximo de u$s 5.000 millones en las primeras seis licitaciones. La próxima semana se comenzará a licitar la Serie 3, por un monto máximo de u$s 3.000 millones, que devengarán una tasa de interés del 3% y serán amortizados en tres cuotas trimestrales consecutivas, la primera de ellas en noviembre 2025.

"Dado que el cashflow del bono es en dólares, quienes van a la licitación primaria están recibiendo como premio la brecha entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial más el impuesto".

La brecha que se mira

"Por lo tanto, cuanto mayor es la brecha, mayor es el premio directo y más atractiva la suscripción primaria. Por otra parte, para quienes lo operen en el mercado secundario puede resultar una alternativa de inversión atractiva", explican en Schroders.

"Dado su perfil de bajo riesgo, consideramos que a estos niveles de precio es un título atractivo, sin embargo, es importante ser cautelosos, ya que hoy se liquida gran parte del circulante y podría pasar que haya una gran presión colocadora, llevando a menores precios", agregan en Dephos Investment.

Mercado secundario

Desde Adcap Grupo Financiero señalan que el mercado secundario continúa ganando fuerza, saltando a u$s 14 millones negociados y una cantidad similar en pesos.

"Durante estas dos semanas, seguiremos de cerca cómo el mercado digiere el nuevo volumen, ya que dependerá en gran medida de la prisa que tengan los importadores para obtener sus dólares para pagar en el extranjero. Además, dado que hay menos restricciones para comerciarlo, algunas presiones adicionales podrían afectar al mercado".