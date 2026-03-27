El Bonar 2028 debutó este viernes con una tasa más elevada que su hermano mayor el AO27, que vence un día después de las elecciones presidenciales. El nuevo título en dólares, con fecha a octubre de 2028, fue emitido a una TNA del 8,5%, lo que fue adjudicado por el ministro de Economía Luis Caputo al “riesgo kuka”. El mercado exigió más rendimientos porque se trata de un soberano que vencerá en octubre de 2038, durante el próximo mandato presidencial. Como aún hay incertidumbre si gobernará Javier Milei o la oposición, los inversores demandaron una tasa más alta. “Licitación de hoy en dólares: Bono con vencimiento en Octubre de 2027. Cantidad ofertada: u$s 466 millones. TNA: 5,02%. Riesgo país de Milei: 117 pbs”, remarcó Caputo. Acto seguido, contrastó esa tasa con la que fue colocada hoy el AO28. “Bono con vencimiento en octubre 2028: Cantidad ofertada u$s 226 millones. TNA: 8,5%. Riesgo país a Octubre 2028: 460 pbs. Tasa forward con riesgo kuka: TNA 14,09%”, aseveró en redes sociales. El presidente Javier Milei citó el posteo de su ministro con una frase popularizada por Juan Domingo Perón: “La única verdad es la realidad”. El rendimiento del AO28 quedó por debajo de la curva de Bonares, pero encima de los Bopreal, emitidos por el Banco Central, y también más arriba que el Bonar 2027. Lo cierto es que el mercado pricea más riesgo político a partir de 2028, ante la posibilidad de una derrota del Gobierno y de la reversión de sus políticas macroeconómicas.