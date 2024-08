Blanqueo: cuántas cuentas se abrieron y cuántos dólares entraron al BCRA

Las 23.000 cuentas de regularización de activos (CERA) que se abrieron para el blanqueo, donde desde hace diez días hábiles vienen entrando un promedio de u$s 40 millones por día, que totalizan u$s 400 millones, explican el crecimiento que tuvieron los depósitos del sector privado desde mediados de mes hasta hoy, según fuentes del mercado.

Los depósitos son de ahorristas que entran fondos para invertir en bonos, Obligaciones Negociables y Bopreales, al punto que las Alycs tienen mucha demanda por ON de Telecom, Transportadora Gas del Sur, Loma Negra, Generación Mediterránea, e YPF.

REPO

Los brokers se esperanzan con que se venga, a partir de septiembre, un trimestre explosivo en activos, de la mano del nuevo cash que entre al sistema. "REPO, blanqueo, acuerdo con el FMI, elecciones en los Estados Unidos y potencialmente una capitalización de activos", prevén con una dosis de entusiasmo.

Por lo pronto, los depósitos privados en dólares crecieron u$s 491 millones desde el 12 de agosto, indicio de que los contribuyentes están empezando a exteriorizar dólares en efectivo.

Aunque el blanqueo claramente está arrancando, para los analistas de la consultora 1816 es todavía temprano para hacer conjeturas sobre su magnitud, ni hablar de la recaudación, dado el atractivo de las CERA, "y deberíamos ver una aceleración de los depósitos en las próximas semanas a medida que nos acercamos al 30 de septiembre, fecha límite para blanquear con la multa más baja de 5%, a menos que haya una prórroga".

Crecen depósitos

El 23 de agosto, última cifra oficial del Banco Central, se llegó a depósitos privados por u$s 18.999 millones, una cifra tan alta que no se veía desde 2019, ya que durante el gobierno de Alberto Fernández muchos ahorristas retiraron sus depósitos de los bancos y llegaron a caer hasta u$s 14.549 millones en agosto de 2022, luego de haber llegado a u$s 32.492 millones en agosto de 2019.

Como el blanqueo gratis finaliza el 30 de septiembre, muchos ahorristas están repatriando divisas desde el exterior para blanquearlas, aunque la Ley de margen al Ejecutivo para ampliar los plazos, por lo que se descarta que se extenderá, al menos hasta el 31 de octubre en una primera instancia.

Incluso podría haber hasta una segunda instancia hasta el 30 de noviembre y hasta una eventual tercera instancia que lo extienda hasta el 31 de diciembre.

Blanqueo cash

"No tenemos un número previsto porque no tiene un fin recaudatorio", dicen en el quinto piso del Palacio de Hacienda cuando se les consulta sobre cuál será la cifra.

Lo cierto es que la cifra más importante será la que se blanquee en efectivo, porque al formar parte de los encajes, engrosará las arcas del Banco Central, aunque como reservas brutas y no como reservas netas, desde ya.