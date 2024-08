Dólares rotos, manchados y sucios: por qué no los aceptan los bancos

Los bancos no están aceptando los dólares deteriorados, que tengan manchas de humedad o marcas como sellos y líneas, a pesar de que el Central se hace cargo del costo de mandarlos a la Fed para cambiarlos por nuevos, ya que la medida es voluntaria y no obliga a hacerlo a las entidades.

"El BCRA asume los costos de traslado a la Fed, que es la parte más importante en este proceso", explicaron en la autoridad monetaria ante la consulta de este diario.

"No nos conviene porque si los rechaza la Fed después se los debés por buenos al cliente que los depositó", revela en off the record el CEO de una de las entidades financieras más importantes de la Argentina.

Milei ya le puso día a la apertura del cepo al dólar: cuándo será

Blanqueo: cuál será la nueva fecha y hasta cuándo se extenderá

Rechazos

A su juicio, la cifra de rechazos de la Reserva Federal no es grande, pero sí molesta: la Fed no acepta al 5% de los billetes que se les presenta para el cambio.

Aunque reconoce que mandarlos a los EE.UU. corre por cuenta del BCRA, "hacerlos llegar en Buenos Aires a Reconquista 266 es carísimo: de 4% al 6% y llegó al exceso del 10 por ciento. Todo en pesos, ya que se hacen vuelos de la Fuerza Aérea que organiza el BCRA".

Por cuestiones de seguridad nunca avisan cuándo, algo lógico, opinan, "porque por ejemplo, van al Sur cargados y vuelven vacíos. En el medio, se llenan los tesoros de los bancos privados que mandan por vuelos propios los pesos a Buenos Aires, un despilfarro", se queja el CEO.

Costo alto

"El costo es criminal: debería ser 1,5% pero con toda esa logística, todo vuela. Si fuera presidente del BCRA, restituiría los artículos 67° y 68° de la Carta Orgánica pre Convertibilidad y crearía cinco reservas federales: basta de llevar y traer dinero a Reconquista 266", enfatiza.

Otro banquero consultado se lamenta porque las entidades deben cargar con todo el costo para aceptar los dólares en mal estado, sin tener ningún tipo de incentivo para hacerlo, cuando hay muchos costos que corren por cuenta del banco, cuestiones operativas en cuanto al acondicionamiento de las divisas para exportarlas.

Normativa

El BCRA establece que todos los billetes estadounidenses que componen un depósito deben presentar una superficie superior al 50% del billete para recibir el crédito, debiendo poder identificarse la denominación y las medidas de seguridad.

El billete no apto, es aquel que no está en condiciones para continuar circulando debido a sus características físicas, ya sea que se encuentre rasgados, sucios, flojos, gastados o desfigurados.

A su vez, los billetes deben estar enderezados y todas las esquinas y bordes deben estar alineados. Además, se deben quitar todos los clips, grapas, fajas elásticas y el exceso de cinta adhesiva de los billetes, que hacen que los billetes se peguen innecesariamente.

Detalles

Otro de los detalles de rechazo por parte de la Fed es si no se cumplen algunos de estos detalles. Por ejemplo, que las fajas deben fijarse alrededor de los billetes sin que el adhesivo de la faja o cinta de seguridad se peguen innecesariamente a los billetes del interior.

Las fajas deben ser de papel blanco y estar codificadas por colores, a lo largo de los bordes, para cumplir con los estándares existentes de American Bankers Association (ABA).

Aparte, las fajas deben indicar el monto de los dólares, la fecha de verificación y las iniciales o nombres de las personas que verificaron el fajo de a cien.

La longitud de la faja debe ser tal que envuelva los billetes una vez con una superposición mínima, de modo que no queden solapas sueltas más allá del adhesivo.

Depósitos

Los depósitos revisten carácter de declaración jurada, siendo responsabilidad de la entidad presentante su contenido, quedando condicionados para su recepción a lo establecido por el BCRA y a su verificación final por parte de la Reserva Federal de los EE.UU.

La concertación del depósito conlleva por parte de la entidad financiera la aceptación de las condiciones de la operatoria y que su resultado se ajustará a lo que surja de la verificación y clasificación final de los billetes por parte de la Reserva Federal.

El Banco Central procederá, de ser necesario, a efectuar los ajustes correspondientes mediante débitos y créditos en la cuenta corriente de la entidad presentante. Es ahí donde, según las estadísticas, el rechazo es del cinco por ciento.