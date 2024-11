Bitcoin a un paso de los u$s 100.000: ¿qué pasará después?

Bitcoin sigue rompiendo récords, al superar este jueves los u$s 98.000, en un rally que se disparó tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y que parece tener aún recorrido alcista. Los inversores y la industria se preguntan cuándo llegará a u$s 100.000 y qué pasará después de ese hito histórico.

"Con el impulso que viene teniendo Bitcoin, es probable que estemos a horas o días de ver a la principal criptomoneda consiguiendo su sexto dígito. Los u$s 100.000 funcionan casi como una barrera psicológica, y en el momento que se rompa esa marca las expectativas del mercado ya van a entrar a terrenos desconocidos", explica.

El bull market, que comenzó con el lanzamiento de los ETF de Bitcoin y Ethereum en Wall Street, prosiguió con el halving en abril pasado, y se fortaleció con el triunfo republicano en Estados Unidos, continuaría en 2025. "Muchos analistas ven un panorama donde los máximos del ciclo se lograrían el año entrante, posiblemente en el segundo semestre. Se habla de un bitcoin a u$s 150.000, con algunas proyecciones que llegan hasta superar los u$s 200,000 para este ciclo", pronostica el empresario.

Los seis dígitos serán, sin dudas, un hito para Bitcoin. En el último mes, la criptomoneda subió 46%. En el año, en tanto, trepó 166%, pasando de los u$s 37.400 hasta los valores actuales. Pero también creció su capitalización de mercado, convirtiéndose en el séptimo activo más valioso del mundo. Alcanzó los u$s 1.950 billones, superando a Saudi Aramco, que se ubicó en u$s 1.805 billones, quedando por debajo de Amazon, Google, Microsoft, Apple, Nvidia, y el oro.

Los pasos que tome el Gobierno de Trump también pueden darle un impulso adicional. Entre otras medidas, los republicanos evaluán crear una reserva estratégica de Bitcoin. "El volumen que puede llegar a mover sería descomunal. Estamos recién empezando a ver las consecuencias de la crisis de oferta derivada del cuarto halving, y tenemos los ETF trayendo una demanda exponencial", asegura Serrano.

El rally de Bitcoin es acompañado por el resto de las criptomonedas. Ethereum subió este jueves 8,8%, operando a u$s 3350. Por su parte, Solana trepó 7,6% y cotizó a u$s 255.

Las expectativas de cara al año próximo son muy altas. "Habrá que ver qué pasa, pero lo indudable es que este fin de año y 2025 van a traer algunos de los momentos más importantes que hayamos visto en la historia de las criptomonedas", concluye Serrano.