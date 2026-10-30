En esta noticia Qué pasó con Binance

Las criptomonedas cayeron este viernes después de que Binance, la mayor plataforma de intercambio del mundo, informara que sufrió un hackeo por u$s 6.300 millones. El bitcoin tocó un mínimo de seis semanas de u$s 76.355 a última hora del jueves y este viernes por la mañana cotiza a u$s 77.789,77.

El éter también cedió hasta su menor valor en dos meses y se mantiene en u$s 2.221,74. El BNB, el token que nació como Binance Coin y se usa para pagar comisiones en la plataforma, subió 2,7% luego de haberse hundido 10%.

La caída también alcanzó a las acciones del sector. Coinbase retrocedió 4,8% y Strategy, la empresa que compra bitcoines, perdió casi 6% en la sesión extendida de EEUU. Coinbase aclaró que no se vio afectada por el incidente.

El mercado ya venía presionado por la suba de las tasas de interés en EE.UU. y por la menor demanda de compradores de fondos cotizados (ETF), según los analistas.

En este escenario, el hackeo a Binance “podría reducir aún más el apetito de riesgo y llevar a los inversores a reevaluar la seguridad de los activos depositados en plataformas centralizadas, así como los riesgos de contraparte, solvencia y liquidez”, dijo Tim Sun, analista de HashKey Group.

Elon Musk fue uno de los primeros en reaccionar al accidente. A través de su red social, X, citó una publicación y escribió: “Cada día es un día cero”, en referencia a las fallas de seguridad que los atacantes explotan antes de que el desarrollador las conozca.

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Qué pasó con Binance

La empresa estimó en u$s 6.300 millones el impacto total del incidente y aseguró que los fondos de los usuarios están a salvo: dijo que cubrirá todas las pérdidas con su fondo de reserva SAFU y con recursos propios. Junto con socios, congeló hasta ahora unos u$s 3.000 millones y no precisó qué ocurrió con los u$s 3.300 millones restantes.

En un comunicado en X, Binance indicó: “La investigación inicial de Binance sugiere que el incidente de seguridad podría involucrar la computadora portátil comprometida de un ingeniero de DevOps, lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicios y enviar transacciones de retiro no autorizadas”. La compañía agregó que no encontró evidencia de filtración de claves privadas.

Las firmas TRM Labs y Chainalysis atribuyeron el ataque a hackers de Corea del Norte, que según TRM movieron la mayor parte de los fondos en unos 20 minutos a través de 10 blockchains. Los analistas lo consideran el mayor ataque informático de la historia cripto.

Binance suspendió de forma temporal depósitos y retiros por precaución. Luego informó, por medio de su cofundador Yi He, que los depósitos funcionan con normalidad y que espera empezar a reanudar los retiros en las próximas 48 horas. La empresa pidió a los usuarios confiar solo en sus canales oficiales y estar atentos a posibles intentos de fraude.