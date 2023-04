BCRA volvió a comprar reservas y el dólar agro ya aporta casi u$s 1000 millones

El Banco Central volvió a comprar dólares para sus reservas a través del mercado oficial de cambios, en el marco de nuevo programa de "dólar agro", cuya cotización diferencial para el sector está impulsando las liquidaciones de divisas y ayudando a la entidad a borrar rápidamente el saldo negativo acumulado.

La autoridad monetaria adquirió este lunes alrededor de u$s 73 millones tras su intervención en el mercado cambiario, en una jornada en la que el complejo agroexportador ingresó más de u$s 146 millones a través del nuevo esquema de cambio, con el que ya acumula liquidaciones por u$s 961 millones.

De este modo, el saldo negativo acumulado se redujo en torno a u$s 52 millones en lo que va de abril, por lo que se espera que, de seguir a este ritmo de compras, en las próximas ruedas el resultado pase a positivo. En lo que va del año, el rojo cae a menos de u$s 3060 millones.

