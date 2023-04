Arrancó el dólar agro y nace una esperanza para las reservas

La intervención del Banco Central en el mercado oficial de cambios arrojó este miércoles un resultado casi neutro, en una jornada en la que se realizaron las primeras operaciones bajo el nuevo programa de incentivo al sector, conocido como "dólar agro", que está vigente desde el lunes pasado.

Las primeras liquidaciones bajo este esquema, que contempla un tipo de cambio diferencial de $ 300 para los agroexportadores, totalizaron u$s 94 millones y, en la práctica, dieron inicio al programa, luego de los inconvenientes técnicos que dificultaron su aplicación desde el inicio de la semana.

La autoridad monetaria terminó la rueda de este miércoles con otro leve saldo a favor de unos u$s 2 millones tras su intervención cambiaria. De este modo, las ventas netas acumuladas se mantienen alrededor de u$s 520 millones en lo que va de abril y por encima de u$s 3500 millones en el año.



A través del nuevo programa del "dólar agro", el Gobierno busca incentivar las liquidaciones de dólares del sector agroexportador a través del mercado de cambios, luego de la fuerte pérdida de dólares de las reservas que registró el Central durante el primer trimestre del año.

NOTICIA EN DESARROLLO.