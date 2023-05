BCRA vendió más de u$s 100 millones de las reservas, impulsado por importación de energía

El Banco Central inició el mes con ventas por más de u$s 100 millones de sus reservas para abastecer a la demanda en el mercado oficial de cambios, impulsado en gran parte por nuevos pagos para la importación de energía, en una rueda en la que ceden los dólares financieros tras los nuevos controles para operar.

El Central registró este martes un saldo negativo de alrededor de u$s 133 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, explicado en gran medida por los u$s 102 millones que se demandaron para importar energía, mientras el "dólar agro" liquidó u$s 55 millones.

NOTICIA EN DESARROLLO.