Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 8 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.733,88 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.94%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.24%. En las últimas dos sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una leve tendencia alcista, con más alzas que bajas, sin jornadas estables y un cierre con dos alzas consecutivas. La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia a la baja por segundo día consecutivo. Esto sugiere que los factores del mercado podrían estar generando incertidumbre entre los inversores. Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes detalles: