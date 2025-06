BCRA pone la cuarta y licita la nueva serie de Bopreal por u$s 3000 millones a un dólar equivalente a $ 1400

El Banco Central realizará hoy la licitación de la Serie 4 del Bopreal por u$s 3000 millones, dirigida a entidades con deudas y dividendos previos a 2025 o compromisos comerciales hasta 2023.

En síntesis, quienes podrán participar son los importadores con deudas comerciales previas a diciembre de 2023, las empresas con deudas intra compañía y las firmas que tienen utilidades o dividendos que no pudieron realizarse por el cepo cambiario.

Los analistas de Delphos Investment estiman que la operatoria implicaría acceder a dólares a un tipo de cambio entre $ 1.400 y $ 1.520, según la presión vendedora que se registre en el mercado secundario: "No obstante, dada la actual paridad cambiaria, la demanda podría concentrarse en empresas con necesidades urgentes de giro", precisan.

Demanda atrapada

Un mes después de la fecha previamente anunciada, este Bopreal mantiene similitudes y alguna diferencia con las tres series anteriores pero el mismo espíritu, es decir, darle principio de solución a los billones de pesos atrapados en el sistema que no estuvieron incluidos en la unificación del mercado cambiario anunciado el 11 de abril pasado.

El BPO28 debutará en los mercados el 24 de junio y vencerá el 31 de octubre de 2028. Poseerá un cupón anual de 3% pagadero semestralmente, en mayo y octubre de cada año, y amortizará al vencimiento. Se suscribirá en pesos pero los servicios se llevarán a cabo en dólares.

Deuda comercial

El objetivo, al igual que las tres series anteriores, será el poder aplicar los pesos, que hoy mantienen las empresas en distintas alternativas, a cancelar deuda comercial vieja y préstamos inter-company.

En esta ocasión se agrega otra porción importante de pesos atrapados: los dividendos que no pudieron ser girados al exterior por el cepo. Si bien se desconoce el monto exacto de estos pasivos, cálculos muy estimativos los ubican entre u$s 6000 millones y u$s 9000 millones, por lo que superan por mucho los u$s 3000 millones de la emisión.

Dividendos atrasados

El seniority del emisor (BCRA) y el vencimiento bajo la actual administración de las tres series emitidas hasta ahora le otorgaban a los Bopreales un plus cierto, sumada a la opcionalidad para cancelar obligaciones impositivas en la serie 1.

De esta manera el rendimiento de las distintas series se ubicó siempre bien por debajo del soberano comparable (Bonares). A modo de ejemplo, el BPY26, que vence en junio del año que viene, hoy opera con una tasa del 5% mientras que el BPOB7, que vence en octubre de 2027, pero con put impositivo en abril de 2026, lo hace en 6,65%.

Dólar de $ 1440

"Con una tasa de 9,25% (escenario moderado) el nuevo BPO28 valdría u$s 82,23. A este precio el CCL implícito es de $ 1.440 y por lo cual se estaría convalidando una brecha de 20%. Con el spread entre CCL y el dólar mayorista hoy en el 1% se hace más difícil la elección, y aquí empiezan a jugar otros incentivos".

"Las respuestas las tendremos en dos partes, primero en la fecha de licitación para observar la demanda en el mercado primario y la segunda el 24 de junio, cuando será la fecha de liquidación y debut en el mercado secundario", revela un informe reservado que mandó a sus clientes una de las entidades financieras más importantes en el mercado de las Alycs.