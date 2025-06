Macro colocó una ON por u$s 400 millones a una tasa menor a la esperada

El Banco Macro colocó hoy una ON por u$s 400 millones, en el marco de un programa global de emisión a mediano plazo que desarrolla la entidad por u$s 1500 millones con una tasa de interés de 8%, por debajo de las expectativas de los analistas.

El bono tendrá una duration de cuatro años y pagará una tasa de interés de 8% TNA cuando previamente se estimaba que podría ubicarse hasta en 8,25%, de acuerdo con analistas del sector. La semana pasada, Macro debió postergar la salida debido al endurecimiento de las condiciones del mercado en general.

Recientemente, otras firmas debieron suspender colocaciones por la misma razón dadas las condiciones del mercado.

Las últimas colocaciones equivalentes fueron las de Vista, a 8,5% con vencimiento en 2033 por u$s 500 millones; Pluspetrol, a 8,5% a siete años por u$s 450 millones; Telecom, a 2033, para financiar la compra de Telefónica aceptó 9,25% 2033 para u$s 800 millones; y Pampa Energía, aceptó 7,875% con un bono a 2034.

El mercado se "endurecieron", como explican en el sector, por la simultaneidad de colocaciones de empresas que habitualmente se financian con ON, pero también por los default de empresas como Surcos, los Grobo, Albanesi y Aconcagua, que elevó la percepción de riesgo general.

Colocadores

Fueron colocadores internacionales de esta emisión Bank of America Securities y JP Morgan Securities, y los colocadores locales fueron el propio Macro Securities, Balanz y Latin Securities.

Los bonos pagan la tasa fija semestralmente y amortizarán al contado, segpun las condiciones de emisión.