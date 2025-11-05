El Banco Central dio un paso más este miércoles hacia la normalización del crédito, al bajar la tasa en la rueda de operaciones simultáneas de BYMA. Así, pasó del 25% al 22% de TNA, lo que impactó en cauciones, Repo, y letras cortas, cuyos rendimientos también cayeron. La tasa de la caución a dos días (mañana hay feriado bancario) se desplomaba al 19% a mitad de la rueda. La tasa Tamar, de referencia para los depósitos a plazo fijo mayoristas de más de $ 1000 millones, también cayó fuertemente al 36,75%. Antes de las elecciones legislativas operaba en 54,88%. Los plazo fijos minoristas también reaccionaron a la baja. Las tasas en los bancos van en las colocaciones a 30 días desde 27% hasta 37% de TNA. Los que más pagan son Reba, VOII y Banco Meridian. Por su parte, toda la curva de bonos y letras en pesos subió 0,5% en promedio, por lo que también comprimieron las tasas. “Muy fuerte señal del Gobierno indicando que está cómodo con ir bajando tasas de la economía”, aseguró en redes sociales Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital. La decisión del BCRA busca estimular la reactivación del crédito, clave para la recuperación de la actividad económica. “Esta baja de tasas genera que el resto de las tasas en pesos también vayan para abajo. Es una buena señal en pos de seguir priorizando el crédito y activar la economía, luego de los meses previos a la elección”, consideró Nicolás Cappella, sales trader de IEB. Pese a la reducción de las tasas, la calma cambiaria no se vio afectada. el dólar bajaba este miércoles. El mayorista operaba en $ 1447,50, con una caída de 1,6% en la rueda. Por su parte, el oficial descendía 0,7% y se vendía a $ 1475. El Tesoro enfrenta hoy una licitación clave. Vencen $ 7,7 billones, compuestos por la Lecap S10N5 ($ 4,7 billones), la Letam M10N5 ($ 1,3 billones) y los Boncer TX25 y TX26 ($ 1,7 billones). La secretaría comandada ahora por Alejandro Lew, tras la designación de Pablo Quirno como canciller, no ofreció títulos cortos, pero puso un amplio menú de instrumentos a disposición del mercado. “Desde el Ministerio de Economía, la prioridad pareciera estar en no dejar apreciar en exceso el peso y dar algo de respiro a las tasas domésticas”, aseguraron desde Cocos. “De corto nos inclinamos por la TZXM6, que, a estos precios, brinda un mejor rendimiento ante un escenario de moderada desinflación hacia marzo de 2026, en comparación a la tasa fija. Recordemos que el consenso marca que octubre estaría en torno a 2% (aunque nuestras estimaciones no descartan que se pueda ubicar por debajo, nuevamente en 1,9%) y vamos entrando en la recta final del año, donde la estacionalidad juega en contra”, agregaron desde el broker.