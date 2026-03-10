BBVA en Argentina llevó a cabo su 1° Cumbre de Sostenibilidad bajo el lema “Transformando el futuro sostenible” donde anunció que destinairá unos u$s 3000 millones al financiamiento de proyectos de sostenibilidad en Argentina durante 2026 y busca acompañar a sus clientes empresas en el avance hacia un perfil más sustentable. El inicio de la jornada estuvo a cargo de Hernán Jordan, director de Banca Empresas e Instituciones, quien destacó el apoyo sostenido a las empresas, PyMEs y sector agropecuario: “En BBVA Argentina, hemos crecido exponencialmente en la canalización, alcanzando en el 2025 más de u$s 2000 millones, con esta distribución, 70% en proyectos de clima y un 30% en el crecimiento inclusivo”, afirmó. A su vez, anunció que el objetivo para 2026 es movilizar más de u$s 3000 millones. Gonzalo Martinez Cereijo, Country Coverage & Sustainability, destacó que “BBVA tiene un rol muy importante en apoyar a las empresas en su estrategia de financiamiento”. Las conclusiones de la Cumbre estuvieron a cargo de Verónica Incera, Directora de Banca Corporativa e Inversión, quien destacó la visión estratégica frente a estos desafíos: “La sostenibilidad no es una moda ni un aspiracional del futuro. Es un tema de negocio y un factor de competitividad. Para la transición a una economía más sostenible es necesaria la colaboración. El sistema financiero tiene un rol clave para acelerar esta transición y queremos acompañarlos en ese camino”, dijo. La ejecutiva señaló que la conversión en una economía más sostenible requiere alianzas, nueva forma de organización y una cadena de valor más integrada. En ese marco, consideró que “el sistema financiero tiene un rol clave para impulsar esa transición” y que el acompañamiento del banco “va más allá del financiamiento”. “Queremos proveer herramientas para poder avanzar en esa transición. Cuando una empresa invierte en esto es más resiliente y mejor preparada para el futuro. Queremos acompañar a cada uno de ustedes en esa transición”, afirmó. Para Incela, “las grandes transformaciones en la economía siempre empezaron con decisiones que parecen difíciles, pero son alcazables”. Y en este tema dijo que el camino ya está marcado, pero “la gran pregunta es quién va a liderar esa transformación”. ino y desde BBVA queremos acompañarlos”, concluyó.