En la apertura de mercados de este viernes, 24 de abril de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,51 euros y registran un volumen de 333371 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,8% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo claramente bajista: ocho caídas frente a dos avances y un tramo final de cinco sesiones consecutivas a la baja, lo que indica presión vendedora dominante con rebotes puntuales. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA ha alcanzado un 36.03%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.69%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones en este período reciente. La diferencia en las cifras refleja un aumento en la incertidumbre y la posibilidad de fluctuaciones más marcadas en el valor del activo en comparación con su desempeño en el último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.