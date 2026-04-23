Este jueves, 23 de abril de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 18,86 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 240.532. Esta cifra refleja una variación del -1,08% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia negativa, con un total de 6 días de descenso y solo 2 días de aumento, mientras que 2 días se mantuvo estable. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, lo que podría generar preocupación entre los inversores. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 35.08%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.68%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, BBVA enfrenta un entorno más volátil en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.