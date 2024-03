Bancos sostienen que sin crédito la economía no crecerá

Los más de diez años desempañados en el Banco Central (en el Departamento de Control de Entidades Financieras, el Cuerpo Legal de la Gerencia de Inspección de Entidades Financieras y Jefe del Departamento de Formulación de Cargos Financieros) le sirvieron a Hugo Flores Lazdin para conocer desde adentro el sector y hoy interactuar con el BCRA desde el otro lado, como presidente de la Asociación de Banca Especializada.



Hace hincapié que, en procesos de alta inflación como los actuales, los bancos tienen necesidad de resguardar su patrimonio en moneda dura, vía inmuebles, pero que el Central les pone un límite.

Patrimonio

"Ni siquiera tenemos la capacidad para tener un patrimonio más sólido, tenemos que ir a títulos públicos, cuando ese dinero podría ir a darle créditos a la gente para así expandir la actividad económica, que a su vez implica un crecimiento, porque el crédito mueve la economía, y si no hay crédito la economía no se mueve".

¿Cómo está la mora hoy en el sector?

Tenemos que ser muy creativos para proteger al banco y no perder al cliente, de modo tal que si un cliente tiene una mora se la refinancia, o cuando hay un grupo importante de mora, el banco debe focalizar muchos recursos en la cobranza en el día a día. Entonces se usan fideicomisos de venta de esa cartera a quienes se dedican a ese segmento, entonces se cuida la cartera, porque en tu balance dejás de tener a ese cliente moroso.

¿Les preocupa los niveles actuales de la cantidad de gente que no puede pagar a término?

Nuestra mora en los mejores clientes está en el 5% y en el resto en un 15%, cuando otras estructuras crediticias están en el doble, como las fintech, por ejemplo, que no tienen una regulación de tasas por parte del BCRA como nosotros. La mora se encuentra hoy en gente que perdió su trabajo, que utilizó los fondos para la compra de un bien pensando que con su salario lo podía abonar y la inflación evaporó esos fondos, que los debió usar para otros fines, entonces se acerca al banco para ver cómo refinancia su préstamo. El banco lo debe previsionar, porque atrás de ese crédito, como contraparte, tenés a los depósitos de la gente, para que estén bien resguardados.

¿Cómo está hoy la situación de los bancos?

Todo el sistema financiero se encuentra en un proceso de transición, donde el BCRA ya no te incentiva a colocar en lo que era antes las Leliq, entonces las entidades deben salir al mercado a prestar plata. Pero hasta que se produzca un flujo de crecimiento de la economía, debemos ser cuidadosos, porque con estos niveles de tasa de inflación de más del 200% anual, una tasa mínima que necesita un banco parte de esa cifra, y se le debe agregar el costo para cubrir las regulaciones del BCRA, la inversión tecnológica y todos sus costos internos de personal, y además se tiene que medir si al que le prestas podrá pagarte. Es necesario un crecimiento económico en todas las actividades para que haya demanda de crédito.

No podemos compararnos con otros países...

En el mundo el sistema financiero aporta casi el 40% del PBI del país, mientras en la Argentina es el 10% y estimo ahora descenderá al 6%. Ningún país puede crecer sin crédito, nosotros tenemos que ser los articuladores del crecimiento del país, para eso es necesario adecuar las normas a nuestro país. La Argentina tiene normas excesivamente rigurosas, como para países del Primer Mundo, cuando claramente no estamos ahí. De hecho, Basilea establece que el Estado puede considerar la situación macroeconómica del país para adaptar sus normas. En su conjunto el sistema financiero está encorsetado, ya que ha bajado la actividad económica.

¿Qué cambió con esta nueva conducción del BCRA?

Este gobierno tiene toda la voluntad de desregular este tipo de impedimentos, pero tiene sólo 60 días de inicio, están en ese camino, que es necesario para que seamos la fuente de financiamiento para el crecimiento de nuestro país. Nuestras entidades son la puerta de entrada de esos ingresos al sistema, que no se pueden comparar con las fintech porque tienen tasas no reguladas. Si nosotros crecemos crece el segmento pyme y minorista del país, si no los atendemos nosotros van fuera del sistema, y deben pagar tasas mucho más caras. Nuestras entidades son las que más riesgos toman por eso estamos preparados para ser la palanca de crecimiento para el mundo pyme y el mercado minorista.