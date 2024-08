Bancos prevén ahora que el cepo al dólar seguirá en 2025: por qué

Cada vez se suman más voces acerca de la prolongación de la vida del cepo. Los valores del dólar futuro para fin de año se ubican ya por debajo de los $1.090 de lo que puede inferirse que no vislumbran saltos cambiarios relevantes. Para que estos saltos no ocurran es precisamente clave para el equipo económico el mantenimiento de los controles de capitales vigentes.

Ayer se conoció un nuevo informe de un banco norteamericano sobre la Argentina. Elaborado por el JP Morgan, titulado "La historia continúa con la reducción del riesgo, pero hay importantes desafíos por delante" señalan que "el banco central se centra en sentar las bases para la futura eliminación de los controles de capital".

Si se habla del cepo y su extensión, ello conlleva al mantenimiento del crawling peg actual, con suba del dólar oficial del 2% mensual.

Claves para el levantamiento del cepo

Hay otros elementos que juegan un rol en el levantamiento del cepo. En primer lugar, el blanqueo. La política económica oficial se divide en "AB" y "DB", es decir, antes y después del blanqueo. En función de su resultado se definirán si se activa el "repo", el financiamiento de bancos al BCRA, o si se acelera un acuerdo con el FMI. Precisamente, para levantar las principales restricciones cambiarias imperantes la vigencia de un nuevo programa con el organismo internacional es clave.

"Un evento clave para reducir el riesgo sería el levantamiento de los controles de capital (que no esperamos antes de fin de año), ya que indicaría credibilidad del mercado y más mejoras macroeconómicas, lo que podría llevar a la reclasificación del MSCI (un índice creado con Morgan Stanley) a Mercados Emergentes" agrega el JP Morgan.

"Si se levantan los controles de capital y se materializa la reclasificación, estimamos que las entradas potenciales en el índice de mercados emergentes podrían alcanzar casi u$s 1.000 millones" repitieron los analistas del JP Morgan, en línea con esta estimación difundida la semana pasada.

La llegada de Daza

La llegada de José Luis Daza da mayor solidez al equipo económico. De larga trayectoria académica y en Wall Street, es una de las voces que más respeta el propio Luis Caputo. Su opinión será clave en el manejo del timing para ir normalizando el mercado cambiario y sin el mayor sobresalto.

Federico Sturzenegger prudentemente no se expresa sobre los temas macroeconómicos, pero puede también imaginarse que es pro levantamiento del cepo. El propio Javier MIlei lo dijo ya en reiteradas ocasiones, "cuanto antes, mejor" pero con la menor volatilidad o daño que pueda afectar la des-inflación de la economía.

El equilibrio fiscal y esta des-inflación de la economía son el gran sostén del Gobierno. Difícil imaginarse que se levante el cepo con la inflación aún por encima de 2% mensual.

Por ello las expectativas existentes con el cepo hasta el 2025. Las reservas del BCRA son otro elemento clave.

"Al cierre de ayer (por el miércoles), las reservas netas rondaban los u$S 6.100 millones negativos, descontando los pagos del BOPREAL a 12 meses por u$s 2.040 millones y los depósitos del Tesoro en el BCRA por u$s 851 millones. Los depósitos del Tesoro no alcanzan por el momento para transferir al Bank of New York el pago de intereses del 9 de enero próximo por u$s 1.500 millones. Esto implica que podría estar en trámite una compra del Tesoro al BCRA cercana a los u$s 650 millones" señala Portfolio Personal Inversiones.

Larga vida al cepo.