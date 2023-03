Bancos pidieron a Massa poder hacer contado con liquidación para competir con Alycs

"Fue muy ceremonial todo, la reunión fue muy tranquila, nadie planteó ninguna crítica", contó uno de los banqueros presentes en la reunión que tuvieron con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien les anunció que cambian los bonos legislación extranjera por local a organismos intra sector público.

Además, Massa transmitió que los reguladores se iban a empezar a juntar con los privados para flexibilizar algunas prohibiciones.

El Gobierno dice que el nuevo canje de deuda busca darle profundidad al mercado de bonos en dólares



El 30% de la venta de los bonos en dólares se usará para financiar el gasto 2023



Poder hacer CCL

En la mesa no se pidió nada en concreto, no se armó un debate de qué pedir, pero luego en privado le pidieron que los bancos puedan operar contra dólares para estar en pie de igualdad con los Agentes de Liquidación y Compensación (Alycs).

"Después, cuando nos quedamos saludando, planteamos que los bancos operen CCL, y dijeron que nos iban a contactar desde el Banco Central en breve", reveló uno de los asistentes al desayuno, donde los sandwiches de miga y las medialunas, que acompañaron al café y agua, llegaron media hora tarde.

Para clientes

Los bancos piden hacer contado con liquidación para sus clientes, lo que le dará más volumen al mercado, pero la respuesta del Mecon no fue la que los banqueros querían. "Todo gradual, no ya, armemos mesas de trabajo, veamos cómo ir haciéndolo para que no lo hagan de forma masiva", fue la respuesta evasiva.

Hoy los bancos pueden operar títulos públicos sólo contra pesos, mientras las Alycs pueden operar contra dólares, entonces sienten que juegan en desventaja.

Más volumen

"Dejanos hacer contado con liqui, pero no para nosotros, sino para nuestros clientes, así va a haber mayor volumen", fue el pedido, aunque más demanda puede ser también mayor oferta de CCL, y el precio podría subir mucho, es el temor del Palacio de Hacienda.

Las compañías de seguro tienen restricciones a la hora de comprar algunos títulos públicos y pidieron lo mismo, pero van a esperar uno o dos meses para hacer un cambio en esa normativa.

Ordenamiento

Para Sebastian Negri, presidente de la CNV, "es una muy buena medida de ordenamiento financiero y la reunión fue muy buena, el sector privado lo tomó muy bien".

Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, consideró que "va a ser positivo. Va a haber más oferta que demanda".

Juan Politi, socio de Ernesto Allaria, agregó que "el objetivo es estabilizar la situación financiera. Lo veo positivo".