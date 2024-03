Bancos pedirán al Central volver a pagar dividendos con normalidad

El 31 de diciembre pasado venció la norma que obligaba a los bancos a distribuir solamente el 40% de utilidades y en seis cuotas. Por ende, ahora las entidades aprovecharán para pedir autorización al Central para distribuir no sólo el 100% de las utilidades del 2023, sino también las que tenían pendientes de años anteriores.

Los banqueros sospechan que en el BCRA le pedirán que lo hagan en tres cuotas: no quieren que nada haga calentar al dólar. Aunque las utilidades se pagan en pesos, es probable que haya accionistas que opten por dolarizar esos dividendos.

Ni hablar de los bancos de capitales extranjeros que deben remitir sus utilidades en dólares a sus accionistas, y directamente pueden hacer subir el valor del contado con liquidación.

Utilidades por doquier

De todos modos, los dueños de los bancos se muestran contentos que podrán no sólo distribuir las utilidades del año pasado, sino las pendientes de años anteriores.

Sospechan que el regulador analizará caso por caso, dependiendo del monto, y les sugerirá hacerlo en dos o tres cuotas, en distintos meses, para no provocar una suba abrupta del tipo de cambio.

Con el Gobierno anterior, uno de los pedidos que le llegaron a hacer al expresidente del Banco Central Miguel Pesce, es que los dejaran distribuir dividendos y, a cambio, se comprometían a no demandar dólares con esos pesos.

Carry trade

Ahora, con el peso apreciándose frente al dólar, en las entidades financieras hasta ven que le podrían llegar a hacer un favor al Gobierno y todo apuntalando algo el CCL, para evitar un atraso cambiario mayor.

"Sería innecesario que sigan regulando esas cosas, pero no sé qué harán. Nosotros pedimos lo de siempre, que como en cualquier país, una vez que se paga los impuestos, los dividendos son de los accionistas y decide la asamblea qué hace", revela, off the record, el presidente de una de las entidades financieras más fuertes del sistema en la Argentina.

Migajas

La última comunicación del BCRA al respecto, cuando permitió distribuir el 40% de las utilidades en cuotas consecutivas desde abril hasta septiembre en 2023, era el doble que en 2022, cuando sólo se permitió distribuir 20%, y en doce cuotas.

Ya habían logrado duplicar los montos y dividir a la mitad las cuotas, y ahora sería el nuevo objetivo para los bancos de poder distribuir la deuda que tienen también y en sólo tres cuotas, aprovechando esta pax cambiaria.

Disparada del CCL

En el mercado veían con mucha atención las fechas en las cuales los bancos iban a distribuir alguna de las cuotas, en especial los de capital extranjero, porque sabían que en esas fechas el contado con liquidación seguramente tuviera un upside importante.

En abril comenzarán a llegar los balances de la mayoría de los bancos, tanto de capitales nacionales como extranjeros, y será clave tener en cuenta las fechas de autorización por parte del Central para ver cómo se puede llegar a mover el contado con liquidación para arriba.

Inversiones en pesos

Si bien durante el mes pasado el carry trade fue la inversión del año, al ganar 25% mensual en dólares, por la baja del 16% del CCL y el 9% que pagaba un plazo fijo. Ahora, con la última reducción de tasas, muchos ven que el carry terminó.

De todos modos, los banqueros creen que los pesos pueden ir también al mercado de renta variable, con la compra de acciones, y al de renta fija, con la adquisición de bonos soberanos, ahora que la Argentina de Javier Milei se puso de moda entre los inversores internacionales.