Bancos llevarán sus pliegos a Guzmán ante el pedido de mayor exposición a "riesgo Tesoro"

"Como siempre, nos van a pasar la gorra", anticipa un banquero, resignado, sobre la reunión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá este miércoles con la cúpula de los bancos nacionales de Adeba y el jueves con los extranjeros de ABA.

Dólar Bitcoin: hasta cuánto bajarán las cripto y cuándo será el momento para entrar



Pagar el mínimo de la tarjeta ahora será más caro: ¿cuánto costará?



Poniendo estaba la ganza

Los citó para que colaboren con la renovación de los bonos del Tesoro en pesos, ya que la semana que viene Economía tiene el desafío de renovar $ 522.000 millones en manos de actores del mercado que, de lo contrario, podrían impulsar la cotización del dólar por encima de los $ 242 que cerró el contado con liquidación.

Este es el verdadero valor del dólar, ya que es el que usan las empresas para poder girar al exterior. Lo que preocupa es el alto volumen negociado, que en la última rueda pasó los u$s 84 millones. Si se le suma los u$s 73 millones del MEP, que cerró en $ 235, totalizan u$s 157 millones, un alto volumen que marca el apetito a dolarizar carteras.

"Como siempre, nos van a pasar la gorra", anticipa un banquero, resignado, sobre la reunión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá este miércoles con la cúpula de los bancos nacionales de Adeba y el jueves con los extranjeros de ABA.

Lo que se viene

"Más que pasar la gorra, nos van a pasar el sombrero mexicano", prevé otro dueño de un banco consultado sobre la licitación de fin de mes. En julio se repetirá la escena, ya que vencen $ 568.000 millones , mientras en agosto deben cancelar $ 471.000 millones. Lo peor será en septiembre, cuando se puede despertar el dólar si no logran rollear gran parte de $ 1.063.513 millones que les vencen.

"Es que el mundo es un desastre animal. En cinco meses les limpiaron todo a todos. Acá venías de dos años de velorio", tratan de explicar en las mesas.

Quejas sobre la mesa

Los banqueros saben que no les quedará otra que colaborar con el pedido del ministro, pero aprovecharán para quejarse por la suba de los plazos fijos al 53%, contra una Leliq al 52 por ciento.

"Es una pérdida muy grande para los bancos. Muchos ya pierden plata. Es muy importante que los bancos estén protegidos del riesgo público. Las Leliq son riesgo BCRA. Nunca fueron tocadas. Si perdés tomando plazo fijo contra Leliq, te obligan a que coloques en bonos del Tesoro, que ya fueron reperfilados. Eso es un riesgo para el sistema financiero, porque son depósitos de la gente", advierte el CEO de un banco.

"Más que pasar la gorra, nos van a pasar el sombrero mexicano", prevé otro dueño de un banco consultado sobre la licitación de fin de mes. En julio se repetirá la escena, ya que vencen $ 568.000 millones , mientras en agosto deben cancelar $ 471.000 millones. Lo peor será en septiembre, cuando se puede despertar el dólar si no logran rollear gran parte de $ 1.063.513 millones que les vencen.

BCRA sí, Tesoro no

"No es lo mismo prestarle al Tesoro que al Central, cambian los riesgos, aunque no veo señales de reperfilamiento en el corto plazo", afirma el analista Christian Buteler.

Javier Timerman, socio de Adcap Grupo Financiero, tampoco cree que vaya a haber un reperfilamiento de la deuda en pesos, porque es la única fuente genuina de financiamiento para la Argentina: "Reperfilar sería como una bomba atómica que puede darle al país algo de alivio en lo inmediato, pero que rompe con la posibilidad de desarrollar más ese mercado de pesos. No hay lugar en Argentina para un reperfilamiento no voluntario".

"Es una pérdida muy grande para los bancos. Muchos ya pierden plata. Es muy importante que los bancos estén protegidos del riesgo público. Las Leliq son riesgo BCRA. Nunca fueron tocadas. Si perdés tomando plazo fijo contra Leliq, te obligan a que coloques en bonos del Tesoro, que ya fueron reperfilados. Eso es un riesgo para el sistema financiero, porque son depósitos de la gente", advierte el CEO de un banco.

Señales fiscales

Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, señala que, tras la reciente suba de tasas, los inversores esperan señales fiscales para recuperar la confianza: "Las últimas ruedas los bonos en pesos recuperaron la calma con las liquidaciones de títulos que se redujeron en ritmo".

Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management, detalla que, en lo que va de junio, los fondos CER sufrieron rescates por $ 90.796 millones, sumando un total de flujos negativos por $ 60.000 millones de la industria, tras la entrada de $ 190.000 millones en los fondos de money market.

Sin embargo, ve una desaceleración de los flujos negativos desde los $ 29.976 millones del 10 de junio a los $ 3243 millones del miércoles.

Desde Ecolatina, en cambio, alertan que la deuda ajustable por CER a fines de 2023 representaría siete de cada diez pesos en el stock de deuda en moneda nacional y superaría el 15% del PBI (cuando entre 2010 y 2019 promedió menos de un 6% del PBI).