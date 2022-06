Dólar Bitcoin: hasta cuánto bajarán las cripto y cuándo será el momento para entrar

La caída del Bitcoin del fin de semana por debajo de las barrera de los u$s 18.000, abrió interrogantes en el mundo financiero acerca de si todavía le queda mucho por bajar o si ya es momento de entrar.

Criptomonedas

El escenario que plantean los analistas, incluso a pesar de que ayer domingo el Bitcoin emergió por encima del piso psicológico de cotización de u$s 20.000 es sumamente inquietante.

Según datos de CoinMarketCap, existen más de 19.000 tipos de criptomonedas, por lo que es muy fácil perderse en este universo y sentirse abrumado por la sensación de que, si uno se pasa demasiado tiempo buscando una oportunidad, esta se escapa.

Según los especialistas de Green Bond Meter (GBM), el análisis de las criptomonedas difiere del que se conoce para los activos tradicionales , porque esta clase de activos digitales no tienen un balance de acceso público como si fuera una empresa que cotiza en bolsa.

Hernán Aycaguer, el Financial Manager en GBM, recomienda, antes que nada, escaparle a las recomendaciones de compra explícitas que puedan hacer otros.

Sigla DYOR

"En el mundo cripto es famosa la sigla DYOR (Do Your Own Research), o sea "hacé tu propia investigación", recuerda e introduce: "Es clave mirar en forma integral el proyecto que está detrás de la cripto, su antigüedad, quiénes son sus fundadores y cómo se han financiado".

El especialista sugiere, entonces, buscar en Coin Market Cap o en CoinGecko, dos exchanges prestigiosos, los indicadores estratégicos que permiten analizar el precio.

Iñaki Apezteguia, docente y comunicador cripto, agrega que, a diferencia de otros ciclos bajistas del mercado cripto, "en esta oportunidad estamos ante un escenario de recesión potenciado por pandemia y guerra, lo cual genera una inestabilidad en el mundo".

Bitcoin tiene más recorrido para bajar, encontrando posible piso en la zona de u$s 12.000: "La dominancia de Bitcoin está disminuyendo (hoy en 44%) y hasta se ha visto algo atípico y es que Bitcoin ha bajado en los últimos 15 días más que otras altcoins: BTC 31%, BNB 25%, ADA 19%, DOT 13%.

Para abajo

Para recuperarse, Apezteguia piensa en mínimo 120 días para correlacionar con otros ciclos bajistas, pero puede que lleve más tiempo.

Natalia Motyl, economista Jefe de La Crypta, organización para la concientización monetaria de Bitcoin, explica que muchos especuladores que se adentraron para sacar rápidas ganancias se están pasando a activos más seguros y con mayor rendimiento.

Debajo de los u$s 10.000

"Asimismo lo que sucedió con Luna, Coinbase y Celsius genera muchísima desconfianza que promueve la salida de los más inexpertos. El Bitcoin puede caer por debajo de los u$s 10.000 tranquilamente y va a haber una limpieza de varias criptos que van a tender a desaparecer", vaticina.

Muchos especuladores que se adentraron para sacar rápidas ganancias se están pasando a activos más seguros y con mayor rendimiento.

Pero eso, en parte, es favorable porque demostrará la fortaleza de Bitcoin y Ethereum: "Como están programadas son el futuro y a medida que más gente entienda que es una revolución que le saca el poder a los gobiernos, mayor será su precio en el futuro", completa Motyl.

Alta volatilidad

Elsa Mercedes Ortiz, titular de Mechi Learning, advierte que, si bien el Bitcoin es utilizado por sus beneficios, como la deflación, inmediatez y globalización, hay que estar atentos ante uno de sus principales riesgos: la alta volatilidad.

"Aun así, ciudadanos de países como Argentina y Venezuela la adoptan como refugio de la alta inflación. Principalmente, los adolescentes no piensan en dólares, sino en Bitcoin y aprovecharan esta oferta de precio para comprar, mientras que otros venden posiciones, porque puede caer hasta los u$s 10.000", concluye Ortiz.