“Es la noticia operativa del mercado de bonos”, dicen en el mercado. Lo hacen en alusión al comunicado de Ternium, que anunció que distribuirá utilidades el lunes que viene de $ 430.800 millones, el equivalente a u$s 300 millones, pero que en lugar de hacerlo en efectivo, lo hará con bonos Globales que vencen en 2038.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS tiene el 26% de Ternium, por lo que se trata de bonos soberanos que, en gran parte, volverán al propio Estado.

Incertidumbre

La pregunta que se hacen en las mesas es si quienes reciban estos Globales saldrán a venderlos por mercado para hacerse de liquidez porque, en ese caso, producirá una baja en el precio de estos bonos y, en consecuencia una suba en el riesgo país, que podría llegar a provocar una presión en la parte larga de la curva de los bonos.

De todos modos, está claro que esta distribución mediante especies puede hacerse ahora, una vez pasada la incertidumbre electoral, ya que no tendría sentido pagar con Globales que en el exterior nadie los quisiera.

Estabilidad

Actualmente, con un mercado más estabilizado y demanda de activos argentinos en renta fija, el escenario es completamente distinto. Incluso, en la City porteña no descartan que en la próxima reunión de asamblea de accionistas de Telecom decidan hacer algo parecido.

Por lo pronto, con la lici del Bonar 29 fue una buena noticia volver a tantear el terreno de la emisión de deuda en dólares, aunque sea en ámbito local, pero los rendimientos continúan denotando dudas respecto de la capacidad de repago de la deuda en dólares, consignan en la consultora LCG.