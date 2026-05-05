César González-Bueno, que mañana pasa el testigo como consejero delegado a Marc Armengol tras la junta de accionistas, se despide de Banco Sabadell con un beneficio neto atribuido de 347 millones de euros en el primer trimestre 2026, un 29,1% menos interanual. La acción, que en la mañana lideró las caídas del Ibex 35, a primera hora de la tarde rebota un 0,40%. El castigo del resultado obedece a la caída del margen de intereses y las comisiones. También por costes no recurrentes asociados a su plan de prejubilaciones, que ascienden a 55 millones de euros brutos, además de otros 14 millones brutos por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB. Con todo, el banco mantiene su objetivo de alcanzar una rentabilidad del 16% en el ejercicio 2027 y muestra, además, un aumento de los volúmenes de crédito en todos los segmentos y de los recursos de clientes, así como la mejora de la calidad de los activos. “Estos efectos positivos”, explica, “compensaron en parte la caída ya anticipada del margen de intereses en la primera parte del ejercicio, las menores comisiones en el trimestre y el registro de costes no recurrentes”. El RoTE del Grupo se situó en el 14,1% en términos recurrentes, desconsolidando TSB y sin impactos extraordinarios. La solvencia CET1 fully-loaded se elevó al 13,2% a cierre de marzo de 2026, lo que representa una generación orgánica de capital de 32 puntos básicos en el trimestre, y elevar la ratio en 7 puntos básicos tras absorber los costes extraordinarios del plan de prejubilaciones y descontado el 60% de pay-out. “Banco Sabadell experimentó en los últimos años un extraordinario proceso de transformación. El modelo funciona, la franquicia va bien, y hay una estrategia clara y potente. A partir de ahora el liderazgo de Marc Armengol llevará el banco al siguiente nivel”, afirmó González-Bueno. Para enseguida añadir que el perfil de riesgo es bueno, y el banco es capaz trimestre a trimestre de generar capital orgánicamente mientras crece en volúmenes, y la capacidad de ejecución y entrega se mantiene intacta. “Por ello, mantenemos nuestras previsiones de rentabilidad para este ejercicio y para el final del plan estratégico, y el compromiso de remuneración a los accionistas”, completó el CEO que defendió con éxito la OPA hostil que lanzó BBVA sobre la entidad catalana. La actividad comercial continúa su tendencia positiva, impulsada tanto por el buen comportamiento en España, con crecimientos en todos los segmentos, como por la positiva evolución de los negocios en el exterior, especialmente en Miami y México. En España, el crédito vivo en hipotecas creció un 4,1% interanual, hasta situarse en 39.800 millones de euros. Por su parte, el crédito al consumo ascendió hasta los 5500 millones, esto es un crecimiento interanual del 14,8% de la cartera total viva. En el segmento de préstamos y créditos a empresas, la cartera total experimentó un crecimiento del 2,1% interanual, hasta los 44.800 millones de euros. En tanto, los recursos de clientes en balance totalizan 132.239 millones de euros, cifra que explica un crecimiento del 4,3% interanual, mientras que el total de recursos de clientes fuera de balance asciende a 52.529 millones, lo que refleja un incremento del 10,4% año contra año. Banco Sabadell explica que en esta subida destacan los fondos de inversión así como el buen comportamiento de los seguros comercializados y la gestión de patrimonios.