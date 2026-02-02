En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que se lanzaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este lunes, 2 de febrero de 2026.

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,1666666 % $ 10.833,3 Santander 0 % $ 0 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,25 % $ 11.250 BBVA 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Macro 2,25 % $ 11.250 Banco Credicoop 2,0833334 % $ 10.416,7 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Bica 0 % $ 0 Banco CMF 2,6875 % $ 13.437,5 Banco Comafi 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco de Corrientes 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,25 % $ 11.250 Banco del Sol 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Dino 2,25 % $ 11.250 Banco Hipotecario 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,75 % $ 13.750 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,7708333 % $ 13.854,2 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,75 % $ 13.750

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 26 % 29,333398 % Santander 0 % 0 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 27 % 30,605 % BBVA 22 % 24,359658 % Banco Macro 27 % 30,605 % Banco Credicoop 25 % 28,073156 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 23 % 25,586376 % Banco Bica 0 % 0 % Banco CMF 32,25 % 37,47096 % Banco Comafi 26 % 29,333398 % Banco de Corrientes 27,5 % 31,24509 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 27 % 30,605 % Banco del Sol 32 % 37,136653 % Banco Dino 27 % 30,605 % Banco Hipotecario 27,5 % 31,24509 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 33 % 38,478377 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 33,25 % 38,815683 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 33 % 38,478377 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita evaluar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.