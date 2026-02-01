Cristóbal Colón nos mintió a todos: un estudio genético reveló su verdadero origen

Durante siglos, la historia oficial universal afirmó que Cristóbal Colón nació en Génova, Italia. Sin embargo, un nuevo estudio genético realizado por la Universidad de Granada apuntó a un linaje diferente al tradicionalmente conocido.

Se trata de un descubrimiento que desafía documentos históricos, como el testamento del mismísimo navegante, el cual afirmaba haber nacido en la ciudad italiana.

¿Cuál es el verdadero origen de Cristóbal Colón?

Un equipo de investigadores liderado por el forense José Antonio Lorente confirmó en diciembre 2024 la ubicación de los restos de Cristóbal Colón en la Catedral de Sevilla. Pero el hallazgo no solo permitió encontrar el destino final del navegante, sino que también confirmó su verdadera identidad .

Tras el análisis de muestras de ADN de los restos de Hernando Colón y Diego Colón, hijo y hermano del navegante, el equipo de científicos españoles descubrió la posible ascendencia judía española del personaje histórico.

A pesar de la degradación del material genético, los científicos lograron estudiar el cromosoma Y y el ADN mitocondrial, permitiendo rastrear la ascendencia paterna y materna del explorador . Los resultados revelaron marcadores genéticos que coinciden con poblaciones judías sefardíes de España.

Este descubrimiento genético refuerza teorías previas que cuestionaban la versión genovesa y sugerían que Cristóbal Colón podría haber tenido raíces españolas y judías, dando un giro en la percepción sobre su identidad.

Cristóbal Colón era judío: ¿qué dicen estudios previos?

Este hallazgo refuerza y coincide con estudios previos, como los de Francesc Albardaner, expresidente del Centre d’Estudios Colombins de Barcelona. Este sostenía que el Cristóbal Colón era judío y que la teoría genovesa era falsa porque en esa ciudad italiana no había ni comunidad judía ni una sinagoga.

En su investigación, Albardaner sostiene que el navegante pertenecía a una familia de tejedores de seda de Valencia y que siempre ocultó su origen judío por temor a ser perseguido por la Inquisición Española.

A finales del siglo XV, España se encontraba en un proceso de intensa persecución religiosa contra judíos y musulmanes, lo que obligó a cientos de sefardíes a convertirse al cristianismo o escapar para evitar la expulsión o la inquisición .

Según Albardaner, “Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación aquí y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos”.

¿Quién fue Cristóbal Colón?

Cristóbal Colón fue un navegante, almirante, cartógrafo y explorador que pasó a la historia por haber liderado la expedición que permitió el encuentro entre Europa y América el 12 de octubre de 1492.

Su travesía, patrocinada por los Reyes Católicos de España, marcó el inicio de la expansión europea en el continente americano y abrió paso a un proceso de conquista y colonización que transformó la historia de la humanidad .

Sin embargo, a pesar de que Colón es reconocido como el “descubridor de América”, investigaciones recientes ponen en duda la idea de que fue el primer extranjero en llegar al continente.

Un estudio publicado en la revista Nature sugiere que los habitantes de la Isla de Pascua, los rapanui, pudieron haber tenido contacto con los pueblos indígenas de América al menos dos siglos antes del viaje de Colón.