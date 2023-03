Atención inversores: anunciaron un importante cambio en un CEDEAR

El Banco Comafi, en su carácter de emisor de los programas de CEDEARs, informó que uno de los papeles que puede ser adquirido en pesos en comitentes de Argentina fue cambiado de ticker, por lo que sus inversores y futuros adquisidores deberán buscarlo de manera diferente.

El hecho se produjo luego de que la subyacente del Programa de Cedear de referencia fuera deslistada del New York Stock Exchange (NYSE) y transferida al mercado de negociación OTC US Market (OTC US).

La variación no produjo variaciones en su emisión por parte de Comafi, dado que el OTC US es un mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), por lo cual, esta especie continuará vigente en el mercado local.

"El presente cambio no implica modificación de nombre, ratio original, Código de Caja ni ISIN del programa de Cedear, pero si implica modificación de su ticker que debe seguir el lineamiento de su subyacente", informaron desde Banco Comafi en un comunicado.

El comunicado de Banco Comafi sobre el cambio de ticker.

La especia afectada es CANON INC-SPONS, que a partir del 7 de marzo modificó su ticker de CAJ a CAJPY, nuevo término por el cual será posible encontrarla en las comitentes nacionales.

Desde que comenzó el año, estos instrumentos financieros han retomado una senda alcista relativamente estable, impulsado por las inversiones en papeles de empresas tecnológicas y cíclicas como Mercado Libre o Tesla, que tuvieron variaciones positivas por arriba de 62%.

El rally de las acciones estadounidenses sobre el comienzo de febrero había provocado un cambio de humor abrupto. A diferencia del 2022, los inversores y analistas bursátiles presagiaban un viraje sobre las perspectivas negativas y mostraban el mayor optimismo desde abril del año pasado.

Sin embargo, Jerome Powell, titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) declaró que "todavía queda un largo camino por recorrer" tras aumentar en 50 puntos básicos su tasa de interés de referencia y ubicarla en un rango de entre 4,25% y 4,50%.

El presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell.

La decisión reflejó la consideración de una inflación elevada, que aún no ha sido resuelta, afirmó Powell. De esta manera, el mercado espera mayor volatilidad hacia adelante y un financiamiento del crédito más elevado, desfavorable para las compañías cíclicas o de crecimiento.

Mientras tanto, especialistas financieros esperan que hasta que se conozca la decisión de política monetaria de la FED el 22 de marzo, los movimientos del mercado continúen ligados a las publicaciones de datos económicos y cómo se crea que estos influirán en el accionar de la entidad en el próximo comité.