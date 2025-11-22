Guillermo Cerviño, presidente del Banco COMAFI, relata en este episodio de Shot Financiero el fascinante recorrido que lo llevó de ser un joven estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina, buscando trabajo en una cartelera de empleo, a la fundación y gestión de una entidad financiera.

En el plano personal, recuerda el infarto que sufrió a los 33 años, un episodio que lo impulsó a iniciar una terapia que sostiene hasta hoy.

“Me considero una persona que tuvo muchísima suerte”, afirma. Y asegura: “El sistema bancario argentino tiene una oportunidad gigante”.