Aparecieron los dólares de la soja y el BCRA compró u$s 219 millones

El BCRA volvió a las compras fuertes de dólares en el mercado local al sumar u$s 219 millones al cierre de la jornada. La clave pasó porque aparecieron las primeras liquidaciones de divisas por la cosecha de soja.

Las huellas quedaron en el volumen de negocios en el MULC (Mercado Unico y Libre de Cambios), que creció 76% a casi u$s 350 millones.

El mercado estuvo caracterizado por una suba en los bonos argentinos de casi 1% mientras que las acciones perdieron 2,15% según el Indice Merval. Los papeles bursátiles venían de una fiesta en la semana última, basados en cuanto sucedía en Wall Street pero también por avances del Gobierno en el proyecto de ley Bases en el Congreso y el paquete fiscal.

Una Fed en paz

Los mercados externos estuvieron bastante calmos ayer en medio de empresas que presentaron balances en Wall Street.

"Neel Kashkari, presidente de la Fed regional de Minneapolis, habló ante los medios. Según sus palabras, es demasiado temprano para declarar que el progreso con respecto a la inflación se ha estancado, la Fed hará lo que sea necesario para devolver a la inflación a un nivel del 2% anual, mantendrá las tasas altas por un tiempo más extenso y, de ser necesario, hasta podría subir el nivel de tasas", destacó el informe al cierre de Aurum.

"Adicionalmente, no descarta que las tasas eventualmente sean recortadas este año, diciendo que es todavía una posibilidad" concluye.

Las próximas jornadas pueden mostrar nuevas liquidaciones de dólares. Igualmente llamó la atención las alzas operadas en el MATBA-Rofex de 0,5% para las operaciones a futuro concertadas para fin de junio.

Otra vez el FMI

Un tema relevante pasa por las negociaciones con el FMI. Para fin del segundo trimestre o del primer semestre restan tan sólo siete semanas.

Y las negociaciones con el organismo internacional están a pleno, no sólo por la revisión de las metas al primer trimestre sino también por el marco de un nuevo programa que apunte a un nuevo régimen cambiario y monetario y que pueda aportar fondos frescos para el BCRA y engrosar sus reservas.

Ayer, las reservas del BCRA treparon poco más de u$s 100 millones y se ubicaron en casi u$s 27.800 millones. Recientemente, la Argentina abonó u$s 800 millones al FMI por lo comprometido en el actual acuerdo vigente.

Al cierre de las operaciones se conoció la resolución de la Secretaría de Energía que cancela deuda con empresas generadoras de electricidad con bonos AL38 tal como había anticipado este diario. Habrá que ver el impacto en los precios aunque ayer ya hubo retrocesos en esta variable.