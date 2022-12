Antes que Messi, el rally de nuestros bonos en dólares se explica por "Papá Noel emergente"

Tras un comienzo incierto, los bonos argentinos en dólares cerraron ayer con alzas del 1%. ¿Efecto Messi en los mercados? No precisamente.

Nuevamente hay fondos ingresando a emergentes, por montos no muy significativos, pero son ingresos al fin.

A la Argentina, derraman algunas órdenes de compra aunque en la mayoría de los administradores de fondos, el 2022 ya está clausurado en lo financiero.

Demanda más allá de Qatar

Quien aportó datos relevantes sobre el pulso del mercado es Franco Tealdi, asset manager y Magister en Finanzas de la Udesa. "En las últimas ruedas se empezó a ver demanda de títulos argentinos más allá del contexto global que hoy no es tan positivo, ya que sube la tasa a 10 años en EE.UU.", señaló.

Además agregó que "esto puede deberse a dos factores: por un lado una genuina compra de oportunidad a avizorarse el año electoral donde el oficialismo no tiene muchas chances, con las paridades por el suelo, y segundo estacionalmente en esta época del año aumenta la demanda por cuestiones impositivas; la foto de bienes personales al 31 de diciembre, ya que estos títulos permiten la exención de este impuesto; por lo general los diciembre son buenos meses para bonos".

El que Ghana

En los emergentes puntualmente, en las últimas horas se conoció el default de Ghana, una noticia que estaba en gran parte descontada por los operadores en Nueva York.

Hay países que se pueden sumar, como el de Túnez, pero que eventualmente, como sucedió con Ghana, provocarán que los títulos de deuda caigan tres dólares.

Distinto fue el caso de Rusia, cuya deuda pasó a cotizar centavos de dólar súbitamente al invadir Ucrania y entrar en default en medio de las sanciones aplicadas al gobierno de Putin.

Apuestas emergentes

Hay apuestas a emergentes con altas tasas de rendimiento con posibles ganancias además en la cotización de esos papeles con posibles ganancias de 25% en dos años. Pemex es un ejemplo, con un cupón de intereses del 9% con papeles cotizando al 60%. Papeles de Angola rinden 9% también.

En la Argentina las apuestas no se hacen aún en función del cambio de gobierno. "Hay preguntas de inversores, pero hasta que no esté decidido quién será el líder de la oposición, no va a haber comprar por este motivo. Si las hay, serán por otro", señaló ayer a El Cronista un operador argentino radicado en Nueva York.

En paralelo también se aguarda que el nuevo gobierno desde el 10 de diciembre del 2023 lance un nuevo canje de la deuda de manera tal de alivianar los vencimientos en los primeros meses. Por ello, las apuestas al denominado "regime change trade" son de corto plazo, para aprovechar esa ola de optimismo que fluya con el fin del kirchnerismo.

Ganancias impensadas

Las ganancias en cinco días que dejaron los papeles argentinos son impensadas: el GD35 por ejemplo mostró incrementos de 7,5% con un cierre a u$s 26,40.

El resto de las emisiones con legislación extranjera no que quedó rezagada con ganancias como mínimo de 2,3% en una semana.

Papá Noel llegó a los mercados, sin dejar afuera a la Argentina.