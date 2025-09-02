Alertan por dólares falsos en circulación: ¿cómo saber si son billetes verdaderos con el celular?
Por ahora existen diversas herramientas para poder identificar cuáles son los dólares falsos con el celular, ¿cómo funciona?
La circulación de billetes falsos de dólar volvió a generar preocupación en el país. Ante esta situación, se volvió tendencia usar el celular para verificar si un billete es auténtico.
Gracias a las cámaras de alta resolución, el flash y diversas aplicaciones móviles, hoy los smartphones se convirtieron en una herramienta clave para combatir el fraude sin necesidad de equipos especializados.
¿Cómo identificar dólares falsos con el celular?
Los teléfonos actuales permiten revisar en detalle las principales medidas de seguridad de los billetes. Estos son los pasos básicos para detectar los falsificados:
- Activar el modo macro de la cámara: ayuda a observar microtextos, números diminutos y relieves. En los billetes falsos suelen verse borrosos o desalineados.
- Usar la linterna a contraluz: permite detectar marcas de agua y el hilo de seguridad incrustado en el papel, visibles desde ambos lados.
- Hacer zoom en los números y detalles clave: por ejemplo, el "100" en la esquina inferior derecha, que cambia de color al inclinarse.
- Observar texturas y relieves: los originales presentan detalles táctiles que las falsificaciones no pueden reproducir con precisión.
Cómo identificar si un billete de u$s es falso
Además de las funciones de la cámara y linterna, existen apps diseñadas específicamente para comprobar la autenticidad de un billete:
- Cash Reader (iOS y Android): reconoce denominaciones y las lee en voz alta, ideal para personas con discapacidad visual.
- Moneyscanner: utiliza inteligencia artificial para detectar marcas de agua y microimpresiones.
- Banknote Scanner: permite escanear y guardar billetes, muy usada por coleccionistas.
- MCT Money Reader: gratuita y compatible con varias monedas (USD, EUR, pesos, yenes, yuanes).
- Counterfeit (iOS): aplicación paga con algoritmos avanzados, pensada para empresas.
Se debe tener en cuenta que estas apps no son infalibles. Para una verificación 100% segura, siempre se recomienda revisar manualmente las medidas de seguridad o consultar con un profesional.
Qué significa ordenar los billetes de mayor a menor, según la psicología
Medidas de seguridad del billete de u$s 100
De acuerdo con el U.S. Currency Education Program, todo billete auténtico de u$s 100 debe incluir:
- Hilo de seguridad: visible a contraluz con la inscripción "USA 100". Bajo luz ultravioleta brilla de color rosado.
- Banda de seguridad 3D: al mover el billete, las campanas se transforman en números "100" y se desplazan en distintas direcciones.
- Campana en el tintero: cambia de cobre a verde al inclinarlo, apareciendo y desapareciendo.
- Marca de agua de Benjamin Franklin: visible a contraluz desde ambos lados del billete.
- Número 100 con tinta que cambia de color: en la esquina inferior derecha, pasa de cobre a verde según el ángulo.
