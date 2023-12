Alerta plazo fijo: desde el balotaje, bajan las colocaciones en busca de seguridad

Los depósitos privados en pesos a plazo fijo, que se habían estabilizado en términos reales después de la primera vuelta electoral, volvieron a caer posbalotaje y acumulan un descenso de 28% en términos reales desde agosto.

"Es posible que los bancos achicando balances (devolviendo depósitos a la vista y a plazo de fondos comunes de inversión) hayan contribuido a la contracción de los plazos fijos de las últimas semanas, pero también tiene sentido que, aunque sea en el margen, empresas y personas humanas roten carteras de plazo fijo a money markets", precisa un informe de la consultora 1816.

Carry trade

"Faltando apenas una semana para el cambio de Gobierno, el costo de oportunidad en términos de carry (los FCI T+0 vienen teniendo un rendimiento equivalente al 83% de tasa Badlar) no es prohibitivo. Es, de alguna manera, lo mismo que hacen los bancos cuando pasan carteras de Leliq a pases, perdiendo rentabilidad solo en el margen", aseguran.

Los depósitos privados de plazo fijo en pesos cayeron de $ 13.593.290 millones el viernes anterior al balotaje a $ 13.106.285 millones el 28 de noviembre, último dato del Banco Central, lo que implica una caída de $ 487.005 millones.

En picada

Los depósitos en caja de ahorro también cayeron, al pasar de $ 9.069.858 millones a $ 8.087.963 millones, lo que implica una disminución de $ 981.895 millones en el mismo período.

En cuenta corriente la baja persistió, al pasar de $ 6.953.240 millones a $ 6.721.638 millones, lo que implica una pérdida de $ 231.602 millones, siempre tomando en cuenta desde el día anterior al balotaje hasta el martes 28 de noviembre, último dato disponible en la web del BCRA.

Argendólares

Los depósitos privados en dólares, en tanto, no sufrieron mucho, ya que siguen arriba de los u$s 14.000 millones, al reducirse de u$s 14.191 millones el día anterior al balotaje hasta u$s 14.089 millones el último dato del Central, lo que representa u$s 102 millones menos.

Deuda del BCRA

Pensando en el próximo Gobierno y en la herencia de la que se hará cargo al asumir, la deuda de importadores creció más de u$s 3000 millones en octubre y ya acumula casi u$s 24.000 millones desde enero del año pasado. Este stock de deuda, producto de las restricciones cambiarias, es la contracara del crecimiento de las Leliq y de la deuda del Tesoro en pesos.

"Con estos niveles de volatilidad nominal, sólo es concebible el stock de activos en moneda local como resultado del cepo, que obliga a a las tesorerías corporativas a invertir en instrumentos en pesos hasta que cuenten con acceso al mercado de cambios para cancelar sus obligaciones", revela el paper de 1816.

Importadores

En este contexto, el stock de Lediv, vinculado a esa deuda de importadores, llegó a u$s 5139 millones y, junto con los bonos soberanos dólar linked y duales (hay casi u$s 50.000 millones de valor nominal en circulación, que baja a algo más de u$s 20.000 millones excluyendo tenencias del BCRA y FGS), condiciona la decisión del próximo Gobierno sobre el desenlace del A3500.

Un informe de Fernando Marull espera que Milei reciba un dólar de $ 370 para el 10 de diciembre, y devalúe a 800 pesos. Esperan una leve brecha del 25% por unos meses aún, por el gradualismo al levantar el cepo, aunque lo ideal es que la brecha sea 0.

"Esperamos una suba de tasa para contener la demanda de dólares, aunque en términos reales seguramente siga negativa. Hoy la tasa Badlar está en 130% TNA (10.8% mensual), por lo que esperamos que aumento a al menos 150% TNA (12.5% mensual)", revela el research.