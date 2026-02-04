Pudo ser peor la jornada financiera: las acciones tecnológicas perdieron 1,5% pero durante la rueda mostraron pérdidas de casi 3% según el índice Nasdaq. Se percibe en los inversores internacionales un redireccionamiento de los flujos desde las compañías estrella como Nvidia, Alphabet y Tesla a los papeles tradicionales del Indice Dow Jones. Por ello es que si bien el Nasdaq al cierre mostró esa baja del 1,5%, el Dow Jones trepó 0,5% con el S&P 500 retrocediendo 0,5%. En la Argentina el impacto en acciones fue inmediato, con una correlación alta entre la tendencia del Nasdaq y los papeles cotizantes en Nueva York, principalmente las acciones de bancos. Tal como sucedió con las tecnológicas que se recuperaron en parte al cierre, lo mismo sucedió con Banco Macro, Grupo Financiero Galicia y Supervielle, que finalmente mostraron pérdidas en promedio de casi 3%. En Nueva York llamó la atención el desplome del 17% en Advanced Micro Devices que mostró menores ganancias proyectadas y ese temor se trasladó a todos las empresas de semiconductores con caída del 6% en Broadcom y del 12% en Micron. “Los datos del mercado laboral reflejaron una marcada debilidad luego de que el reporte de la consultora ADP, que mide la creación de empleo privado no agrícola de forma mensual, informara la suma de apenas 22.000 puestos en enero frente a los 45.000 esperados por el mercado. Mientras tanto, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios del Institute for Supply Management (ISM), que monitorea el nivel de actividad y la salud económica en sectores no manufactureros mediante encuestas a directivos, se situó en 53,8 puntos, superando las previsiones de 53,5 y confirmando que la actividad se mantiene en zona de expansión al ubicarse por encima del umbral crítico de las 50 unidades”, destacó un informe del Banco Galicia al cierre de las operaciones. Pero no todo es tecnología. El petróleo WTI trepó un 3% hasta los 65 dólares por barril ante los temores crecientes de un conflicto entre Irán y los Estados Unidos. La acción de YPF por ello trepó 1,33 y escapó a la tendencia observada en los bancos argentinos en Nueva York. “El precio del oro operó con estabilidad apenas por debajo de los u$s 5.000 por onza mientras los inversores asimilan la nominación de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal y la demora en la publicación de las estadísticas oficiales de empleo debido al reciente cierre administrativo del gobierno federal”. agregó el Galicia. Respecto al candidato a reemplazar a Jerome Powell en la Fed, Aurum Valores destacó en otro informe que su nominación “es clave para la administración Trump que busca flexibilizar la política monetaria para impulsar el crecimiento. Aunque el impacto de la ideología del candidato a sucesor de Powell está en debate, sus apariciones públicas son claras en no referirse tanto sobre los tipos de interés, mas bien a la hoja de balance de la Fed: la acumulación de títulos del Tesoro es criticada por Warsh y apunta a una reducción de esas tenencias, lo que podría implicar una revaluación del dólar”. Como siempre ocurre en jornadas como las de ayer, el Índice del Miedo volvió al centro de la escena: el Índice VIX (mide la volatilidad de los papeles) creció 15% en las últimas 5 ruedas reflejando el comportamiento inversor. En el poscierre ayer Alphabet perdía otro 2%. El mercado busca un piso. ¿Se tocará hoy?