Requisitos para retirar la Tarjeta del Banco del Bienestar.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las y los estudiantes de primaria incorporados a la Beca Rita Cetina continúa en todo el país. De acuerdo con información del Gobierno de México, hasta el 22 de junio de 2026 se han distribuido 2.1 millones de plásticos, equivalente al 42% de la meta nacional de 5 millones de tarjetas.

Este operativo forma parte de la incorporación de alumnas y alumnos de escuelas primarias públicas al programa social, cuyo objetivo es apoyar a las familias con recursos destinados a la compra de útiles y uniformes escolares. El apoyo económico para este nivel educativo será de 2 mil 500 pesos por estudiante y comenzará a depositarse durante agosto de 2026.

Así será la renovada Beca Rita Cetina 2026: cuánto pagan, a quiénes aplica y cómo funciona en primaria y secundaria (foto: archivo).

Las autoridades también recordaron que la entrega de tarjetas se mantendrá hasta el 31 de julio. Sin embargo, para recibir el plástico es indispensable que la madre, padre, tutora o tutor presente la documentación solicitada, ya que sin estos requisitos no será posible completar el proceso de entrega.

¿Cuáles son los 7 documentos que pide el Banco del Bienestar para entregar la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar, las familias deberán acudir a la fecha, hora y sede que les indique la escuela donde está inscrito el estudiante. El Gobierno de México informó que será obligatorio presentar los siguientes siete documentos:

Identificación oficial vigente de la madre, padre, tutora o tutor (original).

Copia de la identificación oficial.

Acta de nacimiento de la madre, padre, tutora o tutor.

CURP de la madre, padre, tutora o tutor.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Acta de nacimiento de la alumna o alumno beneficiario.

CURP de la alumna o alumno beneficiario.

El Gobierno de México informó que será obligatorio presentar los siguientes siete documentos. Gobierno de México

¿Cómo va la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para primaria?

El Gobierno de México informó que la distribución de tarjetas registra un avance de 42%, luego de que se entregaran 2.1 millones de plásticos de una meta nacional de 5 millones. La jornada de entrega permanecerá activa hasta el 31 de julio para las familias que realizaron su registro previamente.

Las autoridades también hicieron un llamado a quienes aún no reciben su tarjeta para mantenerse atentos a los avisos emitidos por las escuelas públicas de primaria, ya que por esa vía se informará la fecha, el horario y la sede donde deberán acudir para recoger el plástico con el que podrán recibir el depósito de 2 mil 500 pesos programado para agosto de 2026.