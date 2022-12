Alejandro Ledesma, ICBC: "Si la política acuerda un plan de estabilización, podemos salir adelante"

Hace 10 años, el gigante Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) completó la compra del sudafricano Standard Bank e inició un nuevo camino. Se trató de una adquisición escalonada, para que el gigante estatal chino hiciera pie en la Argentina.

"ICBC tiene una mirada estratégica sobre su operación en el país, lo cual le permite atravesar diversas coyunturas", advierte su CEO, Alejandro Ledesma, en una diálogo exclusivo con El Cronista. En la conversación, el máximo ejecutivo del banco traza un panorama acerca de los desafíos de la entidad y del país



-¿Cómo transitaron esta década tan turbulenta?

-Fueron 10 años, muy buenos para nosotros. El primer gran desafío fue cómo hacer para que una marca nueva entre el mercado argentino, el primer banco chino que se instala acá con banca universal: mayorista, pymes, todos los servicios. Y la realidad fue que fue muy bienvenida por los clientes. Y sobre todo por las empresas, porque se asocia mucho al banco con el concepto de China, que es ser un país constante, que progresa, tecnológico, todas virtudes que tiene China. La verdad es que no nos costó y hubo una fuerza muy importante de nuestra gente. Y aparecen también muchos clientes interesados y que el banco sea el nexo entre el mercado chino y el argentino por parte de empresas interesadas en explorar negocios con el mercado chino.



Alejandro Ledesma, CEO de ICBC Argentina.

-Anunciaron la formalización de un clearing privado en renmimbi, la moneda nacional china, para hacer negocios desde acá directamente en moneda china. ¿Está operativo? ¿Convoca a empresas?

"El año próximo no cambiará la dinámica de este año de escaso crédito a los privados y la cartera de los bancos colocadas en Leliq y bonos del Gobierno; no va a haber mucha más actividad económica"

-Hay un poco más de operaciones que se canalizan, pero no gran cantidad porque la mayoría del volumen de comercio internacional está nominado en dólares, que prevalece para todo lo que es comercio internacional.

-Había una especie de expectativa en que la posibilidad de comerciar directamente en renmimbi quitara presión a las reservas en dólares.

-En realidad, para no afectar reservas en dólares se le debería dar al importador una financiación de importaciones.

"Se asocia mucho al banco con el concepto de China, que es ser un país constante, que progresa, tecnológico, todas virtudes que tiene China".

-Y en un año en el que el Banco Central obligó y renovó el deber de financiar las importaciones, los bancos plantearon que tenían dificultades para abastecer ese crédito porque los corresponsales del exterior cobraban altas tasas al país, ¿cómo operaron ustedes?

-Nosotros seguimos muy activos en el financiamiento y en el crédito a la importación, y somos uno de los pocos bancos que estamos en ese mercado hoy día. Y seguimos teniendo operaciones, obviamente, con cautela, pero seguimos dando crédito a 180 días, depende del cliente, obviamente.

-¿Cómo está viendo el panorama crediticio en desde el punto de vista de la actividad económica?

-La mora sigue siendo baja, tanto en consumos, como en pymes, como con empresas grandes. No estamos viendo problemas crediticios este año. Lo que hay que ver, es el año viene, si por ahí es un año un poco más recesivo, cómo impacta eso en las líneas de crédito.

"No estamos viendo problemas crediticios este año. Lo que hay que ver, es el año viene, si por ahí es un año un poco más recesivo, cómo impacta eso en las líneas de crédito".

-Cuando pronostica un año recesivo para el año que viene, ¿con qué lo vincula particularmente? ¿Cuál es la variable que piensa que va a ser más determinante?

-Está la inflación, que seguirá elevada, más las restricciones a las importaciones, que pueden provocar una caída en la actividad. Y esta difícil, levantar las restricciones a la venta de dólares. Ya se ve un poquito de caída de actividad pero hay que esperar a ver cómo arranca el primer trimestre del 2023.

El director del Banco Nación, Raúl Garré, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el presidente de ICBC Argentina, Junguo Zhang, en el acto de los 10 años de la entidad en el país.

-En términos del posicionamiento del banco, hasta acá se lo ve con mucho foco en lo corporativo, ¿cuál es la estrategia de negocios del banco?

-Somos un banco universal, donde en el lado de clientes hay individuos, las pymes y las empresas más corporativas. Tradicionalmente el banco tuvo una presencia muy importante en todo el negocio corporativo pero en estos diez años estamos dándole mucho desarrollo a la parte de individuos y de pymes, que llamamos "business banking". Apuntamos a empresas que facturan abajo de u$s 50 millones al año, entonces ese sector también lo venimos desarrollando y venimos creciendo. En el caso puntual de individuos, lanzamos una marca nueva que se llama "Joy", un banco completamente digital para el segmento de dieciocho a veintipico de años, donde pueden abrir directamente la cuenta online y el contenido que tiene esa aplicación, esa app, es más que nada el contenido de interés para jóvenes, un segmento en el que nos costaba entrar, por que decidimos sacar esta marca nueva. Y después estamos invirtiendo en toda la transformación digital del banco, siempre con la ayuda de casa matriz, por ejemplo en lo que es mobile banking. Estamos muy enfocados en todo lo que es hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, donde el servicio que tengan los clientes sea de excelencia y poder hacerlo todos a través de los canales electrónicos.



-La semana pasada se renovó el programa Ahora 12, que en general provoca fricciones entre los bancos y las autoridades por las tasas aplicables, el descalce con las tasas de los plazos fijos. ¿Cómo se hizo esta vez?

-Siempre hay bastante buen diálogo con la Secretaría de Comercio y las cámaras tratan de llegar a un acuerdo, que más o menos sea lógico para las dos partes. Como ahora las tasas con la que ajusta son variables, es decir, un porcentaje de la tasa pasiva, el 85%, no estamos atados a una tasa fija. Todo depende de cómo evolucionen las tasas.

"Me parece que es muy importante que la política en general pueda acomodar un plan integral de estabilización, eso me parece que tienen que dar señales claras, que el próximo gobierno, no importa de qué movimiento político sea sino, que tenga claro en cuanto a poder hacer el plan integrado de Argentina, para reducir el déficit y atacar con la inflación y pobreza que tiene la Argentina".

-¿Y con los límites de compra de las tarjetas?

-En general, la mayoría de los bancos, tratamos de ir ajustando los límites con la inflación para no quedar desactualizados, y es una práctica que estamos haciendo todos los bancos.

-Volvió a modificarse, se supone que provisoriamente, la restricción para girar dividendos. ¿Cómo los afecta a ustedes?

-El banco, en estos 10 años, no distribuyó dividendos, invierte las ganancias en el negocio y eso es una de las cosas, de las tantas cosas positivas, que tuvo el cambio de accionista. El ICBC es un banco que apuesta al largo plazo, entonces, independientemente de la coyuntura, está continuamente invirtiendo y tratando mejorar los negocios. Los dividendos no nos quitan el sueño. Recién en 2021 fue el primer año que declaramos dividendos. Hoy tenemos exceso de capital, tenemos capital de más dentro de la Argentina.

-El carácter de banco público en China debe ayudar a no tener esa presión sobre los dividendos.

-Si. En la mayoría de los bancos, el accionista les pide que les giren. En nuestro caso, por suerte, no nos están pidiendo.

-Desde una perspectiva macro y micro, ¿cómo evalúa tener que tener la mayor parte de sus depósitos en Leliq ante la falta de crédito al sector privado? ¿A dónde lleva esa dinámica?

-Hoy hay muy poca demanda del sector privado, entonces terminamos concentrando parte de cartera en exposición a las Leliq, al sector público, y obviando lo que es Banco Central, al riesgo de lo que es sector público directamente en bonos del Gobierno nacional. Creo que esa dinámica en el corto plazo no va a cambiar. Me da la sensación de que 2023 va a ser parecido al 2022 en ese sentido; no creo que haya mucha demanda de crédito privado.

"Claramente, uno de los desafíos para el año que viene es el roll over de los vencimientos de la deuda en pesos. Es un tema importante, vamos a tener que focalizarnos en ese tema y ver qué alternativas ofrece el Gobierno, sobre todo para una vez que ya empiezan los procesos electorales, a ir más allá del 2023".

-Como banco extranjero tiene mayor límite a la exposición al riesgo soberano. ¿Tuvieron algún tipo de presión del Gobierno para aumentar sus tenencias de bonos?

Alejandro Ledesma, CEO de ICBC Argentina.

-Tenemos un límite, que es un porcentaje de la responsabilidad patrimonial computable (RPC), pero no para la exposición al Banco Central. Nosotros nos manejamos dentro de ese límite, pero no tuvimos llamados del Gobierno. Pero bueno, claramente, uno de los desafíos para el año que viene es el roll over de los vencimientos de la deuda en pesos. Es un tema importante, vamos a tener que focalizarnos en ese tema y ver qué alternativas ofrece el Gobierno, sobre todo para una vez que ya empiezan los procesos electorales, a ir más allá del 2023.

-Hay quienes dicen que debería haber un un acuerdo político o que oficialismo y oposición deberían mostrar las cartas políticas frente a la pared de vencimiento de junio-julio de 2023 y lo que viene en 2024 sobre qué piensan hacer con los bonos en pesos. ¿Ayudaría con el precio actual de los bonos?

-Independientemente de los bonos en pesos, del roll over de la deuda en pesos, me parece que es muy importante que la política en general pueda acomodar un plan integral de estabilización, eso me parece que tienen que dar señales claras, que el próximo gobierno, no importa de qué movimiento político sea sino, que tenga claro en cuanto a poder hacer el plan integrado de Argentina, para reducir el déficit y atacar con la inflación y pobreza que tiene la Argentina. Me parece que el país tiene con qué para salir adelante, hay un montón de cosas por hacerse, pero me da la sensación de que si la política se pone de acuerdo, da señales claras en cuanto plan de estabilización integral, la Argentina es un país que puede y tienen con qué salir adelante.