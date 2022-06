Ualá con banco propio: la próxima apuesta de Barbieri en el sistema financiero

Ualá, la fintech fundada por Pierpaolo Barbieri, terminará de cerrar en unos diez días la compra de Wilobank a Eduardo Eurnekian, y a partir de entonces trabajará para lanzar una oferta de productos financieros al que sólo podría acceder con una licencia bancaria.

El viernes pasado, 22 meses después de que se realizó la oferta, el Banco Central notificó la aprobación de la transferencia de 100% del paquete accionario de Wilobank S.A.U., que fue el primer banco digital en la Argentina, a Bancar Technologies Limited (Ualá). Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América y propietario de Wilobank, se incorporará como accionista de Ualá.

Al adquirir Wilobank -"Wilo", en la jerga-, Ualá también hará pie como banco en Modo, la billetera digital de los bancos del sistema que fue organizada para pelear el negocio de medios de pago con el imparable MercadoPago.

Modo, y los bancos tradicionales, mantuvieron también un sordo enfrentamiento con Barbieri, quien venía demandando por las trabas a las transferencias de fondos entre cuentas CBU (bancos) y CVU (proveedores de servicios de pago). Ahora se verán cara a cara, del mismo lado.

En diálogo con El Cronista, Barbieri explicó el rumbo que adquirirá el negocio de la fintech nacida hace cinco años.

-¿Qué cambiará ahora que tendrán un banco?

-El banco es transformacional porque nos va a permitir ampliar la gama de productos que ofrecemos en el ecosistema financiero . Porque la regulación argentina está construida de foma tal que ciertos productos sólamente pueden ser otorgados mediante una entidad financiera según la Ley 27.893.

Siempre pensé que mi competencia principal es el efectivo; cuando tenés efectivo, no lo tenés invertido. Luego, nuestro competidor principal obviamente es Mercado Libre y después las otras fintech y bancos.

-¿Por ejemplo?

- Las cuentas sueldo, en las que se acreditan las jubilaciones, las pensiones y la asistencia social no se pueden hacer si no es en una entidad financiera, porque las fintech no pueden tener la cobertura de depósitos de Sedesa . Siempre quisimos poder recibir las cuentas sueldo, es lo que nos piden los usuarios. Tenemos una plataforma de pago gratis, que ahora ofrece inversiones en FCI en nuestra propia Alyc, Ualintec Capital, que tiene productos de T+0, dólar MEP, Cedear; también el vertical de Bis, que tiene el link de cobros, acuerdos con Tienda Nube, con el mPos nuestro; damos servicios al pequeño emprendedor, luego tenemos el negocio de seguros y asistencia.

-Deberían cambiar el perfil para atender a jubilados...

-Tenemos más de cuatro millones de clientes en la Argentina, que es el 13% del país y 27% de los jóvenes, 70% de nuestra base es menor a los 30 años, pero 30% de base no es de jóvenes. Yo creo que el jubilado quiere cobrar en un sólo lugar sin tener que ir a ningún lugar. La digitalización aplica más a los subbancarizados y a los jóvenes cuando sólo ofrecés una cuenta y una tarjeta, pero ahora con la oferta de inversiones en Cedear, dólar MEP, seguros, asistencias, cobros, pago de servicios, ya es un ecosistema bastante robusto.

-¿Cuál será la competencia directa en esta etapa?

-Siempre pensé que mi competencia principal es el efectivo, todavía vivimos en una sociedad en donde el 75% de los pagos en Argentina como 85% en Colombia y México son efectivo. Cuando tenés efectivo, no lo tenés invertido entonces yo ya tengo dos millones de personas con cuentas comitentes en Ualá que pueden depositar en fondos T+0 de liquidez que es uno de los más rendidores del mercado porque tiene las comisiones más bajas. Nuestro competidor principal obviamente es Mercado Libre y después las otras fintech y bancos. Pero yo digo siempre que la competencia eleva al capitalismo, especialmente en la Argentina, a la que le falta competencia.

"Otra parte importante de ser banco, que es ser parte de las redes, que las fintech no pueden; y obviamente poder ofrecer servicios como CBU, que las fintech no pueden. También somos parte del capital accionario de Modo... Tenemos muchas ganas de nuestra primer reunión en Modo".

-¿Cómo es la hoja de ruta ahora?

-Vamos a poder cerrar la transacción con Eduardo Eurnekian, que es el dueño de Wilobank y que tendrá acciones en Ualá, en los próximos 10 días. Luego vamos poder tomar el control de "Wilo", que va a ser parte del grupo de Ualá, pero que no se convierte en banco, sino que va a tener un banco que ofrecerá estos servicios. Tenemos muchas cosas por hacer de sistemas para integrar la operación de "Wilo" al ecosistema de Ualá.

-¿Se van a integrar a Banelco?

-Esa es otra parte importante de ser banco, que es ser parte de las redes, que las fintech no pueden; y obviamente poder ofrecer servicios como CBU, que las fintech no pueden. También somos parte del capital accionario de Modo... Tenemos muchas ganas de nuestra primer reunión en Modo. Y queremos ser constructivos y apoyar al crecimiento del sistema, respetamos lo que se está construyendo para un sistema más abierto y competitivo y más transparente para los usuarios, porque creemos que en la competencia gana el usuario.

-¿Cómo están desarrollando la plataforma de inversiones?

-El crecimiento de la operatoria de dólar MEP y Cedear es muy bueno. Vemos mucha demanda de Cedear, los productos de inversión vienen muy bien, Es una experiencia distinta a todo el mercado, podés vender y comprar desde tu app, porque opera en pesos. Compramos Empretienda que nos permite poner un pie en e-commerce y tenemos una alianza con Tiendanube, que cada vez crece más.

-Ahora van a armar carpetas de crédito como cualquier banco...

-Ya tenemos en beta nuestro score transaccional y vamos a empezar a scorear a nuestros clientes directamente. Ya emitimos más de un millón de préstamos y eso nos permite aprender. Ya tenemos la data transaccional, más los préstamos que ya dimos más la data de los pequeños emprendedores que cobran con Ualá bis. Ahora tenemos préstmoas, cuotas, adelantos que financiamos, los cobros de servicios y podemos financiar a los comerciantes, los que cobran con el producto de adquirencia de Ualá bis. Entonces, si yo sé que con el mPos de Ualá cobrás $ 2 millones por mes, te doy a dar la mejor tasa que tengo.

-¿Cambiará el nombre del banco?

-Eso tengo que verlo con el regulador. No podría decirlo. Ahora, lo esencial es que por primera vez en la historia una fintech tiene el permiso para comprar un banco. Habrá una sociedad separada con otro directoriocompatible con la regulación. va a seguir operando como la propia sociedad dentro del grupo de Ualá.

-¿El directorio de Wilobank respetará la composición de accionistas de Ualá?



-Si preguntás si Eduardo Eurnekián estará en el directorio de Wilo, la respuesta es no. Eduardo cederá a Ualá todas las acciones de "Wilo" y queda como accionista de Ualá como todos los otros accionistas, como Goldman Sach o Soros, pari passu al resto de los accionistas, y estamos orgullosos de sumar a alquien como Eduardo a nuestro capital accionario.