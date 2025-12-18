Llega el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y es clave planificar su uso en un contexto en el que los argentinos tienen un alto nivel de endeudamiento y muchos gastos que afrontar. “El aguinaldo puede ser un gran aliado si se gestiona con intención”, explicó Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba.

La experta indicó que “las decisiones más efectivas empiezan por lo básico: separar objetivos y ordenar los gastos”. Eso, señaló, permite que los usuarios puedan organizar consumos, monitorear movimientos e invertir según sus necesidades.

Y agregó: “No existe un objetivo ‘correcto’, sino objetivos conscientes. Tener claro el destino de ese dinero ayuda a reducir el impacto de los gastos de temporada y a anticipar necesidades de los meses siguientes”.

Por ejemplo: cubrir gastos de fin de año, ahorrar para un plan del 2026, invertir para generar rendimientos, cancelar deudas pendientes o destinar una parte al disfrute personal. La elección dependerá del momento y las necesidades de cada persona.

Cómo aprovechar el aguinaldo

En este sentido, sostuvo que una forma práctica de aprovechar el aguinaldo es dividirlo según las prioridades personales. Reservar una parte para vacaciones hace más liviano el verano; destinar un monto a un fondo de imprevistos aporta tranquilidad; ahorrar o invertir, incluso con montos pequeños, es un gran paso hacia tus metas; cancelar deudas libera el presupuesto para el año que empieza; y planificar regalos y gastos de fiestas con criterio —lista, presupuesto y tope— ayuda a evitar el clásico ‘ya fue’ de diciembre.”

Una regla práctica para ordenar prioridades consiste en dividir el aguinaldo en tres partes —30% para metas del 2026, 40% para gastos inevitables del verano y 30% para consumos recreativos— con el fin de equilibrar necesidades inmediatas y objetivos de mediano plazo.

Una herramienta que suelen usar los ahorristas en el último tiempo con mayor frecuencia es la capitalización de las billeteras virtuales. Sin embargo, Gastón Lentini, el Doctor de Tus Finanzas, dijo a El Cronista que, en el contexto actual, "hay que ser cuidadosos con el dinero en estos momentos porque los fondos money market pagan tasas mucho más ajustadas respecto de la inflación".

Por eso señala que no resulta tan conveniente dejar el dinero en las billeteras virtuales. De hecho, mencionó que “hay varios fondos que gestionan deuda privada de empresas que tienen muy altos rendimientos para los inversores por el crecimiento del endeudamiento en las empresas”.