AFIP pide la lista de los que compraron dólar en la Bolsa

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, le solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que requiera a las casas de Bolsa la identidad de los titulares que operaron contado con liquidación y su volumen entre el 1° de marzo y el 21 de abril pasados.

"Se deja constancia que la presente se efectúa en el marco de acciones realizadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y esta Administración Federal (AFIP) debiendo brindar los operadores la información solicitada en el plazo de cinco días hábiles de formulada la requisitoria", advierte la nota, a la que tuvo acceso este diario.

Requisitoria

Fue dirigida al presidente de la CNV, Sebastián Negri, al vicepresidente del ente regulador, Jorge Berro Madero, y a los directores Matías Izasa, Mónica Erpen y Martín Breinlinger, con copia a Juan Carlos Otero, presidente de la UIF.

Por lo pronto, la CNV empezó a aplicar la nueva normativa que logró bajar el volumen y el precio del CCL. La nueva regulación afecta a la venta de activos en dólares MEP o cable en la operatoria de inversores con posiciones tomadoras de caución.

Apalancarse

Los inversores sin apalancamiento pueden liquidar en cualquier moneda. Pero quienes tienen la cuenta apalancada, es decir, si toman caución contra algún activo, no pueden más hacer venta ni contra MEP ni contra cable.

"Muy probablemente se suspendan en todos los brokers todas las ventas contra la especie D hasta que se adapten los sistemas", revelan en las mesas.

De todos modos, aquellos inversores que no tengan posiciones tomadoras de caución, es decir, que no hayan tomado fondos, pueden liquidar en cualquier moneda. Esta operatoria no es habitual entre los inversores minoristas.

Dólar Senebi

Los cambios normativos hacen que los inversores vuelvan a estar atentos a lo que suceda con los Bonar y globales en general, y con los títulos AL30 y GD30 en particular, por ser estos los más utilizados para operaciones cambiarias.

Ahora, se espera que las cotizaciones de referencia de los dólares financieros pasen a ser las de Senebi y no las del segmento de negociación paridad precio-tiempo (PPT).

La consultora Invecq destacó que el volumen nominal promedio operado en AL30C (el bono de mayor tenencia intrasector público y que tiene el aval de la UBA para intervenir) en las últimas tres ruedas de la semana pasada creció 220% respecto de las siete ruedas previas.

Efecto pinza

La intervención dejó de hacerse solo vía instrumentos en pesos (lo cual solo hundió paridades) y se complementó con demanda de los mismos bonos en dólares (efecto pinza).

Esto implica un desconocimiento inmediato de las restricciones que impone el programa con el FMI, que traba el uso de dólares de las reservas para comprar bonos para operar las cotizaciones, Massa tuvo el visto bueno del organismo, lo cual le permitió al Central, a la ANSeS y a otras "manos amigas" calmar a los dólares con una batería de nominales.