Mantener la ropa en buen estado y que parezca siempre como nueva, aun con un uso frecuente, es posible si se incorporan algunos hábitos simples al cuidado diario.

Estos pequeños cambios en el lavado ayudan a preservar las fibras, evitar el desgaste prematuro y lograr que las prendas luzcan impecables por más tiempo.

Consejos prácticos para extender la vida de tu ropa

Uno de los pasos más efectivos es dar vuelta las prendas antes del lavado. Esta práctica reduce la fricción directa con el tambor y evita que los colores se desgasten, especialmente en telas oscuras o estampadas.

También es clave no sobrecargar el lavarropas. Cuando el tambor está demasiado lleno, las prendas no se limpian adecuadamente y las fibras se deterioran más rápido por el roce excesivo. Mantener el nivel de carga adecuado prolonga la vida de todo tu vestuario.

Otro consejo útil es separar la ropa por tipo de tejido y nivel de suciedad, no solo por color. Las telas más delicadas, como algodón fino o viscosa, requieren ciclos específicos para evitar que se deformen. Además, lavar prendas muy sucias junto a otras casi limpias puede generar más desgaste del necesario.

Para quienes planchan con frecuencia, es importante evitar el calor directo cuando no es necesario. Muchas prendas quedan perfectas simplemente colgándolas de inmediato después del lavado, lo que reduce el estrés térmico de la plancha y ayuda a conservar la textura original de las telas.

El almacenamiento también influye: usar bolsas de tela para prendas delicadas o de poco uso evita la acumulación de polvo y la deformación que provocan los roces en el placard.

¿Cuál es el mejor lavarropas para cuidar tus prendas?

