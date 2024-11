Acciones argentinas ganaron hasta 64% en dólares en noviembre, con YPF a la cabeza

Noviembre dejó abultadas ganancias en la Bolsa. El apetito del mercado por los papeles argentinos gatilló ganancias de hasta 64,5% en dólares sólo en un mes, como fue el caso de los ADR de YPF, mientras los títulos de deuda soberana en dólares ganaron hasta 13% en Nueva York, lo que derrumbó al riesgo país a la zona de 750 puntos.

El optimismo y la mayor liquidez en el mercado tras el blanqueo llevó al S&P Merval a trepar 27% en dólares en el mes y tocar un nuevo récord nominal al superar los u$s 2000. El índice de acciones quedó así muy cerca del máximo histórico real al que llegó en 2018, cuando tocó u$s 1800, que a precios de hoy representan alrededor de u$s 2250.

HSBC ya tiene fecha de partida y estrena nuevo nombre en dos semanasPor su parte, el carry trade se mantuvo firme, con retornos del 7% en dólares durante el mes. Los inversores siguieron demandando instrumentos en pesos a tasa fija, en varios casos con rendimientos reales positivos, en medio de la apreciación cambiaria y la desaceleración de la inflación.

El buen clima financiero se reflejó, además, en el mercado cambiario. El avance en el proceso de apreciación de la moneda local se tradujo en caídas nominales de 6% en el precio del dólar en la plaza informal y 5% en el acumulado mensual de las cotizaciones de los dólar MEP y contado con liquidación (CCL).

Otro súper mes



"Tuvimos otro súper mes. Nuevamente, el mercado local fue muy generoso con los inversores. Fue una locura. Hace tres meses, el riesgo país argentino era de 1500 puntos y ahora está a la mitad. Todo eso fue suba de precios de los bonos hard dollar, que a mí me sorprendió. No esperaba que siguieran subiendo tanto", admite el asesor financiero José Ignacio Bano.

Bano resalta que lo más atractivo de noviembre estuvo en la renta variable. Afirma que hubo mucho flujo de dinero que ingresó al mercado, con mejora en las expectativas de los inversores respecto a las perspectivas de la macroeconomía y de las empresas, cuyas acciones aún son percibidas como baratas en varios casos.

"Los principales sectores productivos que están impulsado a la economía local son la energía, minería, agroindustria e intermediación financiera. Esto se refleja en los precios de las activos de las empresas que cotizan en nuestro mercado bursátil", afirma Juan Diedrichs, analista de Capital Markets Argentina.

Diedrichs sostiene que el fuerte repunte que se registró en los precios de las acciones de YPF fue impulsado por el buen balance trimestral de la compañía y las perspectivas que dejó. Además, las buenas expectativas respecto a la producción y transporte de gas, tras el acuerdo de exportación a Brasil, le dieron mayor demanda a los papeles del sector energético.

De acuerdo con el analista, claramente, los activos bursátiles de estas empresas están reflejando en sus cotizaciones una situación financiera superior a la que exhibían hace un año atrás. Además, recalca, el sector vinculado a la energía es el que más tracciona a la actividad económica del país.

"La compresión en los rendimientos de los bonos en dólares se refleja en la fuerte baja del riesgo país, que cayó más de 20% en el mes. La baja de la brecha cambiaria, la desaceleración de la inflación y los datos que se van conociendo del último trimestre llevan a revisar al alza las proyecciones de crecimiento para 2024, que terminaría mejor de lo proyectado", resalta.