Una acción argentina se dispara 19% en dólares y otra cae 10% tras presentar balances

Las acciones de Despegar se disparan 19% y las de Globant se desploman 10% en Wall Street luego de la presentación de sus balances trimestrales, con cifras alentadores en el caso del gigante del sector turístico y muy por debajo de lo esperado por el mercado en el caso de la compañía de servicios tecnológicos.

Despegar obtuvo en el tercer trimestre un beneficio por acción de u$s 0,34, duplicando así la previsión del mercado. Además, los ingresos ascendieron a u$s 193,9 millones, por encima de la previsión de u$s 189,84 millones, y para el año proyecta ingresos por unos u$s 760 millones.

Nueva baja de tasas del BCRA: qué dicen los mercados de futuros

Por su parte, Globant informó que tuvo una utilidad neta de u$s 45,5 millones, lo que representa un alza de 4% interanual. A la vez, los ingresos alcanzaron los u$s 614,7 millones, lo que significó una suba del 12,7% respecto al mismo trimestre del año pasado, impulsados tanto por suba en clientes como en adquisiciones.

El resto de los ADR argentinos en Estados Unidos avanza hasta 5%, liderados por Transportadora de Gas del Sur, mientras en el mercado local el S&P Merval sube 2,2% y 3,3% en dólares, por lo que avanza u$s 1863, lo que representa un nuevo máximo histórico en términos nominales.

En tanto, la renta fija argentina en dólares muestra este viernes una corrección tras las fuertes subas. Las cotizaciones de los bonos Globales en Estados Unidos retroceden hasta 0,6% de manera generalizada, por lo que el riesgo país registra un incremento de 8 puntos básicos para ubicarse en 780 unidades.