A contramano de Argentina, Paraguay recompra su deuda y alarga vencimientos

La República del Paraguay inició una oferta de compra en efectivo de sus bonos con vencimiento en 2023 y 2026. En paralelo, el gobierno de Mario Abdo buscará colocar instrumentos soberanos a 2033, con el objetivo de estirar entre 10 y 7 años los vencimientos.

El objetivo de la propuesta para adquirir los títulos que pagan tasas respectivas de 4,625% y 5% , informó la agencia Bloomberg, está condicionada al precio de una nueva emisión de bonos de Paraguay con vencimiento en 2033.

Este bono que se emitirá a 11 años será la primera salida de Paraguay al mercado internacional en 2022 y la 11° operación de este tipo del Estado paraguayo en su historia.

Cómo es la operación que le ofrecerá Paraguay al mercado



Los instrumentos soberanos del país vecino que finalizan el año que viene tienen un monto de capital pendiente de u$s 450.494.000 y se ofrece un ratio de compra de u$s 1000: u$s 1040.

En el caso de los bonos a 2026, el monto de capital pendiente es de u$s 600.000.000. Aquí el precio de compra por u$s 1000 será de u$s 1095.

Argentina, en estado de aislamiento





La sólida situación financiera de Paraguay contrasta con la de Argentina, cuyos bonos a 8 años rinden arriba de 25%, lo que la saca de cualquier posibilidad de colocar deuda en el extranjero.

También a diferencia de lo que ocurre en el país vecino, en Argentina el capital financiero busca salida. El porcentaje de inversores extranjeros posicionados en activos argentinos (bonos o acciones) sobre PBI se ubica debajo del 15% y es el más bajo de la región. Así lo revela un informe reciente elaborado por los analistas del Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

La métrica se contrapone con el casi 30% que se evidenciaba en 2018, momento en el que los activos financieros se encontraban en un proceso totalmente opuesto, con un mercado fuertemente alcista en los bonos y las acciones.

La mala performance de los activos y la falta de atractivo en invertir en bonos y acciones locales le impidió repuntar a ese ratio de exposición de inversores extranjeros en activos argentinos sobre PBI. Esa dinámica se opone con la mejora vista en el resto de los países de la región.

Se viene observando una fuerte suba en el ratio de países como Brasil y Chile fundamentalmente, y en menor medida Colombia y México.