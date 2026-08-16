El presidente Yamandú Orsi aseguró que Uruguay va a “acompañar” la organización del Mundial 2030 y confirmó que el gobierno trabaja junto con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Secretaría Nacional del Deporte y la Intendencia de Montevideo en las necesidades de infraestructura para recibir al menos un partido de la competencia.

El mandatario aseguró que la inversión vinculada al fútbol no recaerá sobre el Estado, pero consideró necesario facilitar infraestructura para el torneo.

Uruguay será una de las sedes del Mundial 2030, junto con Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, en una edición que tendrá como uno de sus componentes centrales la conmemoración de los 100 años de la primera Copa del Mundo, celebrado en el Estadio Centenario.

Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

“Creamos una comisión de trabajo, con base en la Torre Ejecutiva, que está trabajando todas las semanas, analizando las propuestas a futuro, con la AUF, con la Secretaría Nacional del Deporte, con la Intendencia de Montevideo, y se viene trabajando un diseño, o los posibles diseños, para algo que es un desafío enorme”, dijo Orsi en rueda de prensa.

El presidente fue muy preciso al detallar que las inversiones que deberá realizar el fútbol de aquellas obras de infraestructura que pueden involucrar al sector público.

En ese sentido, recordó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había aclarado que no solicitaría gastos al Estado y que “la erogación la tiene que hacer el fútbol”.

Orsi consideró que existe una responsabilidad estatal en las condiciones necesarias para organizar el próximo mundial de fútbol y defendió esas inversiones por el impacto que pueden generar sobre la economía.

Para el presidente el Estado uruguayo tiene que facilitar infraestructura “y está bien que así sea, porque es un desafío nacional”.

Destacó que la participación en la organización ya está definida y descartó reabrir la discusión sobre su conveniencia.

De esta manera, el gobierno apunta a enviar el mensaje de que se deben separar los gastos específicamente vinculados al fútbol de las inversiones en infraestructura que considera de alcance nacional y que permanecerán más allá de la realización del torneo.

Sobre la decisión de jugar en Montevideo el partido inaugural Orsi dijo que “son decisiones que están tomadas”. “Yo me podría poner a discutir la conveniencia o no, pero es una decisión tomada y hay que trabajar para eso. Y trae obra, trae infraestructura, trae trabajo. Nos van a pedir algún tipo de exoneración en algún tipo de intervención de la FIFA, esas cosas siempre pasan”, sostuvo.

Los posibles pedidos de la FIFA

Orsi también adelantó que la organización probablemente implique resolver aspectos tributarios y administrativos vinculados a la FIFA, aunque no precisó todavía cuáles serían las medidas.

Desde el gobierno, dijo Orsi, se “busca la vuelta para apoyar”. “Nos van a pedir algún tipo de exoneración, un tipo de intervención de la FIFA, esas cosas siempre pasan”, sostuvo.

Fuente: Camilo dos Santos Ayala. Camilo dos Santos Ayala

El mandatario realizó estas declaraciones al finalizar el acto de colocación de la piedra fundamental del nuevo estadio de Liverpool, en el barrio Belvedere.

Orsi calificó esta obra como “maravillosa” y que “obliga a mirar hacia el oeste” de Montevideo, una zona de la capital que “empieza a levantar con este y otros emprendimientos”.

“Es una propuesta de barrio. Cuando me lo fueron a presentar a la Torre Ejecutiva entendí que esto no era solo un estadio, le cambia la cara al barrio y además nos obliga a mirar hacia el oeste, empezar a mirar un poco más el oeste de Montevideo. Hay una parte que empieza a levantar con este y otros emprendimientos. Esto tiene el plus de un sentimiento indiscutido”, dijo Orsi.

“Cuando las cosas se hacen bien hay que saludarlas y apoyarlas, porque hay un barrio atrás, no es solo un club. No es solo un cuadro de fútbol. Es un club, para empezar, que es decir bastante, con una inserción barrial enorme. Esto trae una seña de identidad potente, y que más allá de la pasión se le ponga infraestructura y servicios. Es una muy buena señal para todos nosotros”, agregó.